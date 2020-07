Orihuela: Solemnidad y mucha precaución en el Día del Pájaro más atípico

La Policía Local y la Nacional han blindado los accesos al centro del casco histórico para evitar la presencia de vecinos y aglomeraciones

Orihuela ha vivido hoy, a buen seguro, una de las celebraciones institucionales del Día del Pájaro Oriol, que celebra el aniversario de La Recoquista, más atípicas de su historia, marcada por las restrucciones impuestas para evitar contagios por covid, con apenas 125 invitados separados por dos metros de distancia; resuelta en poco más de dos horasen un ambiente cargado de protocolo, sobriedad, solemnidad, muy poco festivo... y la ausencia en bloque de todos los portavoces de la oposicion y la polémica en las redes sociales sobre la oportunidad de mantener este acto.

También con el centro del casco urbano blindado por patrullas de la Policía Local y Policía Nacional para impedir el acceso de los oriolanos al que es uno de los principales actos de las fiestas patronales todos los años, que suele congregar desde la medianoche y en distintos tramos del día hasta cuatro mil personas. Por no cuadrar tampoco el calor de hoy, ha sido el que suele acompañar a la señera de Orihuela y solo ha rozado los 30 grados, atemperado por el viento de levante.

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha presidido este singular ritual cívico-religioso llevado cabo para la conmemoración del 778 aniversario de la Reconquista de la ciudad oriolana del dominio musulmán, con la salida de la Gloriosa Enseña del Oriol, que las crónicas, no siempre precisas en las fechas y los hechos -aseguran que se celebra el mismo día 17 de julio desde el año 1400-.

Por primera vez, ha siso una réplica de la Enseña, y no la original, la protagonista de este acto institucional tras el traspaso de honores realizado por el rey Felipe VI, el pasado 4 de octubre durante su visita a la ciudad oriolana. Así, la original, permanece expuesta y resguardada en la Sala del Oriol del Ayuntamiento de Orihuela para garantizar su protección. Entre las novedades de este año, la Gloriosa Enseña ha estrenado también Pájaro del Oriol. Se trata de una réplica exacta del original -resplandecía con un llamativo dorado de baño en oro-, que completa así este símbolo oriolano.

A las 10.15 los portavoces municipales -solo Rafael Almagro (PP) y José Aix (Cs) han descendido la Enseña por el balcón del Ayuntamiento, donde la edil de Festividades y Protocolo, Mariola Rocamora, la ha recogido para portarla hasta el altar de la iglesia de las Santas Justa y Rufina, patronas de la ciudad, donde se ha celebrado la tradicional eucaristía, con una misa cantada por el Coro del Raiguero, con la presencia del obispo de la diócesis Jesús Murgui, ante la presencia de todos los concejales del Partido Popular y solo el portavoz de Cs, Aix (el resto de ediles de Ciudadanos, socios del PP, tampoco han acudido), representantes sociales y de las diferentes comparsas que conforman las fiestas de Moros y Cristianos y otras entidades sociales de Orihuela invitadas por el Ayuntamietno.

En esta ocasión todos, incluidos los festeros de rigurosa etiqueta, hasta el punto de que el protocolo del Ayuntamiento ha repartido entre los presentes mascarillas negras con el escudo oriolano para "uniformar" también los rostros, en consonancia, según ha entendido el protocolo, con el acto institucional.

Durante la misa, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha inclinado la Gloriosa Enseña del Oriol ante Dios, siendo éste uno de sus privilegios "sólo se inclina ante el Rey y ante Dios". Al finalizar la eucaristía, la Gloriosa Enseña del Oriol, que tradicionalmente recorre buena parte del casco histórico hasta el Rabaloche para volver al Palacio del Marqués de Arneva en un itinerario que se puede prolongar hasta las tres de la tarde, ha sido devuelta al Ayuntamiento de Orihuela, donde permanecerá guardará hasta el próximo año, "esperando así poder retomar los actos conmemorativos a la Reconquista de Orihuela como se viene haciendo en años anteriores".

El predicador de la misa ha recordado los efectos devastadores de la DANA de septiembre pasado en la Vega Baja y los vecinos a los que ha afectado la pandemia de coronavirus -80 fallecidos en la Vega Baja y mas de quinientos contagios- y ha apelado a que ambos acontecimientos sean un impulso al cambio. También ha recordado el relato de la Armengola -un episodio cuya realidad histórica está por demostrar y que también es de tradición oral en otros municipios de España- en el que se recuerda la valentía de los cristianos para evitar un baño de sangre por parte de las huestes musulmanas ante de dejar la ciudad.

Al filo de la una de la tarde todo había acabado. Aunque la polémica sobre el formato que ha elegido el Ayuntamiento traerá cola. Muchos vecinos en redes sociales y el PSOE y Cambiemos no han entendido que no se suspendieran todos los actos y que solo unos pocos hayan podido acudir al ayuntamiento y la iglesia de Santas Justa y Rufina. Cambiemos fue más allá y cuestionó el "elitismo" y carácter casi exclusivamente religioso del acto al que no han podido acudir los vecinos. Como ejemplo, la etiqueta exigía caché y la tradición se mantiene: el Ayuntamiento abona los gastos de la misa, en concreto el sermón del predicador.

Debido a la actual situación por el COVID-19, "hemos reforzado las medidas de seguridad y distanciamiento reduciendo el aforo a la misa para poder conmemorar este día de manera institucional y solemne en unas circunstancias excepcionales para Orihuela", ha explicado Bascuñana. De esta manera el alcalde ha agradecido "la comprensión de la ciudadanía y la responsabilidad que sigue ejerciendo para evitar aglomeraciones en actos públicos, y estoy convencido de que el próximo año podremos compartir momentos tan emotivos como los que nos ofrece nuestra Gloriosa Enseña del Oriol todos juntos como en años anteriores, entorno a esta fecha tan importante en nuestra historia".