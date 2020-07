Hace un rato leí esto. El PSPV toma las riendas de nuestra agrupación. De veras que me alegro de que empiecen a tomar medidas en esta agrupación. El problema es que colocan a un incapaz político al mando de la gestora. Y este no es otro que José Muñoz, es el secretario de organización del PSPV, que no ha llegado a venir a Torrevieja en ningún momento, ni antes, ni después de este desastre, ni durante los 4 años de gobierno del PSOE en Torrevieja. Ha mostrado desprecio hacia mi persona y hacia la mayoría de la militancia en Torrevieja. En mi caso, no contestando a las llamadas, mensajes ni peticiones para que viniera a Torrevieja.

El PSOE en la Comunidad Valenciana tiene un gran secretario general y presidente, esta vez sí, molt honorable. Pero debemos dejar claro que la organización interna es un desastre, y tiene un culpable, es el incapaz político. Su falta de respeto y educación le hizo a ni siquiera contestar a mi carta de dimisión.

Quizás sea lo menos importante, pero ha demostrado una incapacidad manifiesta, no solo en Torrevieja, sino en Sant Joan o Alicante por ejemplo a la hora de solucionar problemas. Orgánicamente el PSOE en nuestra federación es un desastre y seguramente lo paguen caro en próximos congresos. Hay una enorme cantidad de cargos públicos y orgánicos que ya no se esconden para decirle a Ximo Puig lo que yo os estoy diciendo aquí. Y una enorme cantidad de militantes dispuestos a apartar a Puig de la secretaria general del PSPV.

En la última visita a València se lo dije, pero parece que no me escuchó. Y ya digo, por Torrevieja a dar la cara, no vino, pero según me dicen, nunca la da. Su preocupación, y esto es un hecho, son sus intervenciones en público, que las debe repetir y ensayar varias veces. Y este partido se merece algo mejor. Aquí no entro a discutir si es mejor o peor persona, no lo conozco tanto, pero lo que acredita a diario y desde hace tiempo es una incapacidad para ocupar un puesto tan importante en un partido político pasmosa.

La agrupación de Torrevieja ya ha perdido casi la mitad de sus militantes. Pero esto no es un caso local, el PSPV se desangra a marchas forzadas, cada vez tenemos menos militancia, y orgánicamente no se hace nada, no despertamos ningún interés, y eso es el principio de la derrota en las urnas. Yo le deseo lo mejor a mi partido, por eso personas así deben apartarse de la vida pública. El PSOE de Torrevieja, sus militantes, eligieron una lista electoral tras más de 5 horas de votación, y él fue el que permitió que se desmontara toda, sacando incluso fuera de esa lista a compañer@s que habían sido democráticamente elegidos, ¿Os acordáis de aquello de un militante un voto?? Aquí no se cumplió. Ojalá sea apartado en el próximo congreso, básicamente por incapaz político. Es su única responsabilidad de que en Torrevieja no haya partido, es el responsable de que hayan concejales que ni se hablen, es el único responsable de que no haya acción política, ni trabajo efectivo en el Ayuntamiento, y es su responsabilidad que en numerosas agrupaciones tengan problemas orgánicos, que él ha dejado madurar. Mal asunto es que un incapaz se haga cargo de una gestora que lo que pretende es solucionar algo. Suerte.