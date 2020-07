"Sanidad Excelente" lamenta que el Consell no responda a la oferta de Ribera Salud de invertir 40 millones en el departamento

La plataforma ciudadana "Sanidad Excelente" ha agradecido que "los profesionales de la sanidad" en el departamento 22 de Salud de Torrevieja "informaran a la ciudadanía, señalando como imprescindibles, las numerosas inversiones en infraestructuras sanitarias en casi todos los municipios del departamento. Así se detalla en el Plan Estratégico 2021-2026 que Ribera Salud que presentó el pasado Jueves 9 de Julio en el Teatro Municipal de Torrevieja". La presentación corrió a cargo de la directora gerente del departamento, Eva Baró, y del consejero delegado de la compañía, Alberto de Rosa.

Esas inversiones que superan "de largo los 30 millones de euros, no entienden de ideología. Son obras sanitarias que los profesionales de la salud indican que son imperativas para mantener la calidad sanitaria en nuestro departamento".

A juicio de Sanidad Excelente en "este momento los usuarios del Departamento de Salud 22 de Torrevieja necesitan saber cuál es el plan" que el Gobierno Autonómico Valenciano presidido por el Socialista Ximo Puig, y a la Consellera de Sanidad la socialista Ana Barceló tienen previsto para el Departamento de salud. Si la decisión ideológica de los responsables socialistas es expulsar a Ribera Salud de la gestión sanitaria de la sanidad pública, es obligatorio que la administración pública valenciana anuncie su plan de inversiones en materia de infraestructuras sanitarias en la costa de la Vega Baja.

Barceló dijo en las Cortes Valencianas hace unos días que el plan pasa por rescatar el departamento para la gestión directa frente al actual modelo de colaboración público-privada, como recogió este diario.

Para la plataforma "no se puede entender que los profesionales de la sanidad afirmen que es necesario hacer inversiones millonarias para mejorar las infraestructuras sanitarias; que al mismo tiempo una empresa que gestiona con éxito acreditado el Departamento 22 se comprometa públicamente a hacerlas; y que el gobierno valenciano no solo se niegue a que Ribera Salud ejecute dichas inversiones necesarias por un valor superior a 30 millones de euros sino que además, no ofrezca un plan alternativo".

La presidenta de la plataforma Mamen Mateo, ha reiterado de nuevo "en mitad de la pandemia del Coronavirus los ciudadanos necesitamos certezas. Seguridades. Y por encima de todo garantías sanitarias" señala Mateo, exconcejal del PP de Torrevieja, que Ribera Salud tiene un plan de compromiso contrastado más allá de lo teórico y añade: "el plan del Gobierno Valenciano es expulsar a Ribera Salud aunque se hunda la calidad sanitaria de los que aquí pagamos impuestos y tenemos derecho a recibir el mejor servicio sanitario. Exigimos a nuestros gobernantes que prioricen garantizar la salud de los vecinos frente a sus acuerdos para formar gobierno. No es el momento de las ideologías. Es el momento de salvar y mejorar la vida de las personas" concluyó la presidenta.