Torrevieja: El PSOE califica de "disparate" el proyecto para construir 9 torres en primera línea de la playa de Los Náufragos

El portavoz del PSOE en Torrevieja, Andrés Navarro ha mostrado su "sorpresa" por la tramitación de la solicitud de evaluación ambiental la contrucción de nueve torres en la única parcela urbana queda junto al litoral sur de Torrevieja, en la playa de Los Náufragos. Navarro explica que "como Arquitecto Municipal, que fui y redactor del Plan General de Torrevieja, sin tan siquiera hacer números, me sorprendió la noticia, allí no se podía hacer tanto". Navarro considera la actuación "un disparate, que no guarda ninguna relación con su entorno, implica una masificación y congestión de la zona, en contra de lo que predica; un aumento del número de viviendas previstas por el PGOU, sin que conlleve el correspondiente aumento de espacios libres públicos y demás dotaciones".

Los tres solares que restan allí sin edificar, según Navarro, "no tienen 40.000 metros como recoge la propuesta expuesta al público tan solo 22.699,12", según el concejal. La misma fuente señala que las parcelas estaban clasificadas como casco urbano zona 2, es decir, lo máximo que se podía construir era planta baja, planta primer piso y un ático. "Con esta premisa me puse a calcular la edificabilidad de estas tres parcelas, resultando un total de 59.232 metros cuadrados para el caso de que se destinasen todas las plantas bajas a comercial, cosa poco probable, pues el uso preferido de la zona es el residencial y en este caso la edificabilidad máxima resultaba de 53.361 metros cuadrados".

"¿De dónde salían esos 40.000 metros cuadrados de suelo?¿De dónde salían esos 80.000 metros cuadrados edificables, intrigado por el disparate de números, me puse a indagar y descubro que ya en el 2011 se aprobó una modificación puntual del PGOU de Torrevieja (quiero aclarar que en esos años yo no estaba de Arquitecto municipal) validando la actuación que hoy se pretende materializar".

El PSOE explica que donde el PGOU contemplaba la posible construcción de entre 450 y 500 viviendas, de unos 60 metros cuadrado cada una, con esta actuación "se podrán alcanzar las 1.300 viviendas, un auténtico chollo".

Navarro "no entiende cómo se pudo aprobar tal disparate, donde están los informes técnicos, la supervisión de la Consellería de Urbanismo, pues pasó todos estos trámites, contraviniendo el PGOU y con todas las bendiciones, un auténtico urbanismo a la carta".

Navarro contrasta estas autorizaciones con el hecho de que por el departamento de Urbanismo de Torrevieja "pasen continuamente órdenes de demolición, por poner toldos, pequeñas pérgolas, pequeñas ampliaciones ilegales ejecutadas por particulares, y de las cuales el juzgado de lo contencioso a anulado algunas de ellas por su escasa entidad, los grandes promotores siguen disfrutando de un urbanismo a su medida".

El aumento de la edificabilidad de estas parcelas urbanas situadas entre la avenida de Desiderio Rodríguez, avenida de Pinoso y las calle Maestro Quino y José Hódar están amparadas en dos modificaciones del Plan General aprobadas por la Generalitat para el fomento del uso hotelero -el promotor dedica un porcentaje de la construcción a ese uso además del residencial- y la libertad tipológica, impulsada para evitar el tipo de construcción horizontal sin salidas al mar en primera línea, predominante en Torrevieja y apostar por el vertical. Los promotores ganan edificabilidad en la parcela porque ubican las cesiones de suelo para zona verde y dotacionales fuera del sector, a más de quinientos metros, junto a la variante de la N-332 en El Acequión.