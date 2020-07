Cierran al baño las playas de Jesuitas, el Conde e Higuericas de Pilar de la Horadada por excederse el aforo regulado para evitar contagios por covid-19. El cierre se ha producido a las 13.30h y no se ha permitido la entrada hasta que no salgan usuarios. Además, la Policía Local ha expedido varias propuestas de sanción a grupos de gente que no querían obedecer las instrucciones.