PSOE y Cambiemos fuerzan una comisión para que el gobierno explique la situación de los discapacitados del Centro Oriol

El equipo de gobierno de Orihuela tendrá que dar explicaciones sobre la situación en la que se encuentran los 16 discapacitados del Centro Oriol a los que el Ayuntamiento ya ha reubicado en cinco lugares distintos desde el mes de septiembre. PSOE y Cambiemos Orihuela han registrado una solicitud de Comisión Extraordinaria con el objetivo de poder conocer la situación actual y también el futuro próximo tanto de los residentes como de los usuarios y usuarias del Centro Oriol, tras diez meses de traslados y decisiones de las que aseguran "han sido tomadas a destiempo y con las que sólo se ha agravado la situación en la que quedaron el pasado mes de septiembre". Con su petición, ambos grupos fuerzan a la creación de esa comisión en la que los responsables de Bienestar Social deberán explicar la gestión en este centro.

Estos usuarios tienen discapacidad psíquica y están bajo la tutela de la Generalitat Valenciana, aunque el Ayuntamiento de Orihuela, mediante convenio con la conselleria de Bienestar Social, tiene asumida la competencia y cuidado de estos usuarios, que en septiembre del pasado año tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencia tras quedar atrapados en su centro por las inundaciones de la DANA. Su residencia, ubicada en el Palmeral, quedó destrozada y sin visos de que puedan regresar. El consistorio les ha dado en este tiempo hasta cinco soluciones habitacionales, todas provisionales, ya que los usuarios permanecen las 24 horas en la residencia, con salidas para acudir al Centro de Día donde se encuentran con otros usuarios y llevan a cabo actividades.

Las portavoces del PSOE de Orihuela, Carolina Gracia, y de Cambiemos, María García Sandoval esperan obtener la información "que desde el gobierno local se les ha ocultado" en lo referente a la situación de la Residencia y del Centro Ocupacional Oriol, han denunciado. Esta solicitud viene motivada a raíz del último traslado de los residentes que se encontraban alojados en un campamento en la urbanización Pinomar de Guardamar del Segura, tras vencer el plazo del contrato y del que lo único que ha trascendido es que han sido realojados en una vivienda particular en la pedanía torrevejense de La Mata por dos semanas, hasta su posterior traslado al Centro de Discapacitados de Torrevieja, que estrenarán.

Gracia ha lamentado que, después de casi diez meses desde la DANA, "cada vez que se conoce alguna noticia con este asunto lo único que sucede es que empeora la situación de los residentes y aumenta la incertidumbre. Desde la oposición hemos tendido la mano siempre en este asunto, pero el gobierno, en vez de contar con nosotros, ha preferido ocultar los datos y agotar los tiempos". Desde el PSOE entienden que esta comisión es la única opción que hay para poder conocer los detalles y califica de "caótica" la gestión de este asunto está siendo por parte del Ayuntamiento "que nos afecta a todos y todas, se está dando una imagen muy mala con tanto traslado ya que también el Centro se ha trasladado por segunda vez a La Aparecida", ha criticado Carolina Gracias, quien espera que el gobierno local no agote los plazos y convoque cuanto antes la comisión. "Hemos solicitado la comparecencia tanto de políticos como de técnicos de la casa, es prioritario que podamos conocer de una vez por todas los plazos para que los residentes vuelvan a Orihuela cuanto antes", ha señalado la portavoz del PSOE.

Por parte de Cambiemos Orihuela, María García, ha apuntado que "la negligencia por parte del alcalde al no resolver la situación de las 16 personas usuarias del servicio que siguen viviendo en la incertidumbre. Tratándose de un colectivo en situación de mayor vulnerabilidad, entendemos los retrasos y las continuas malas decisiones como una absoluta falta de sensibilidad". García espera que con la reciente incorporación de la edil del PP Almudena Baldó al área de Bienestar Social "se resuelva la situación y no acaben desentendiéndose del cuidado de estas personas por parte del Ayuntamiento de Orihuela y delegándolo en Conselleria o en el de Torrevieja. Solicitamos la comisión, porque el gobierno local tiene la obligación de poner en práctica la, tan manida, petición de transparencia que exigen a otras administraciones cada vez que se presenta ocasión, para que se informe a las afectadas, sus familiares y al personal del centro sobre las próximas acciones", ha señalado la portavoz de Cambiemos. "Tenemos preguntas que hacerles a cerca de las condiciones del acuerdo con Conselleria, el futuro de la plantilla y los plazos que estiman para dar una solución definitiva", ha adelantado María García.

Los 16 usuarios con discapacidad psíquica llevan desde la pasada semana en un chalet en primera línea de playa en la pedanía torrevejense de La Mata. Todo, tras haber pasado por casas de familia de acogida, una residencia universitaria, un hostal en Orihuela y un albergue de verano en Guardamar, donde han pasado todo el invierno "mucho frío", denuncian algunos trabajadores del Centro Oriol a este diario. El Ayuntamiento alquiló hace meses un chalet en la carretera de Hurchillo, que se está acondicionando a través de donaciones de empresas privadas, por el que el Consistorio está pagando 2.500 euros al mes de alquiler con facturas con reparo sin haber podido ser aún estrenado, ni hay visos de cuándo podrán instalarse allí definitivamente. Ahora están en una casa en La Mata después de que el Ayuntamiento no haya podido seguir manteniendo el convenio, por el que pagaba 3.000 euros mensuales, con la Fundación San José Obrero para mantenerlos en el albergue que tiene en Guardamar, que fue criticado por las familias y los trabajadores por el frío y la humedad y por ser pequeñas.

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, aseguró, en declaraciones a INFORMACIÓN, que el chalet en primera línea de playa, donde permanecerán los usuarios 15 días hasta un nuevo traslado, ha sido sufragado por los usuarios a través de los fondos que tienen dentro del programa. "Ellos tienen una cantidad para tomarse unos días de descanso, unas vacaciones, si se le puede llamar así, como todos los años donde en verano se toman unos días de respiro cambiando de escenario y suelen ir a un campamento, pero este año será a ese chalet", aseguró. El Ayuntamiento sigue dando allí los servicios de limpieza o lavandería.

Bascuñana aseguró que permanecerán allí dos semanas hasta su traslado, otra vez transitorio por sexta vez, a la residencia del Centro de Discapacitados de Torrevieja, unas enormes instalaciones construidas en 2010 por la Generalitat con un coste 4,6 millones que aún no se ha estrenado. Según el regidor oriolano, las instalaciones de la residencia torrevejense están listas para ser ya usadas pero "hemos optado, en vez de ir allí, por buscarles un espacio para que tengan unos días de asueto, de vacaciones". No obstante, Bascuñana dice que el objetivo es que su hogar definitivo sea el chalet de la carretera de Hurchillo "que los técnicos dicen que tiene las mejores características, pero por la normativa y la legislación no lo hemos podido resolver aún".