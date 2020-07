Orihuela constituye el Consejo Cívico de Recuperación Social y Económica

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha presidido hoy, desde el Auditorio de La Lonja, la primera reunión del Consejo Cívico de Recuperación Social y Económica de Orihuela, con el objetivo de constituir este órgano participativo. Junto al primer edil también han estado presentes el vicealcalde, José Aix, y la edil Almudena Baldó. Al inicio del acto, se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas por el Covid-19. En esta iniciativa, encabezada por la Concejalía de Participación Ciudadana, están representados los diferentes grupos políticos que conforman la Corporación Municipal y forman parte cerca de cuarenta representantes de sectores de la sociedad civil oriolana como la industria, el comercio, el turismo, la sanidad, la agricultura, o la cultura, entre otros. Esta representación "se verá ampliada progresivamente en la participación de los diferentes grupos de trabajo", ha explicado el gobierno municipal.

Tras las inundaciones de la DANA, el temporal Gloria y la crisis sanitaria, gran parte de estos sectores se han visto muy afectados tanto social como económicamente, por lo que el Consistorio oriolano ha puesto en marcha este Consejo Cívico que ha comenzado hoy su andadura para trabajar conjuntamente en la recuperación del municipio. Bascuñana ha dicho que "tenemos que poner todos los medios para que nuestra economía, nuestras empresas y el empleo que generan se recuperen cuanto antes, porque si no, no habrá futuro, y tenemos que ponerlo todo a favor de Orihuela". Por su parte, Aix ha manifestado que "tenemos una nueva realidad que afrontar y Orihuela tiene que salir reforzada de esto. Para ello necesitamos la implicación de todos mirando hacia el futuro", mientras que la edil Almudena Baldó ha animado "a la participación de toda la ciudadanía y de todos los sectores a través del correo electrónico que pondremos en funcionamiento a partir de mañana (consejoderecuperacion@orihuela.es)".

Una vez conformados los integrantes de los diferentes grupos de trabajo, en el plazo de un mes presentará cada uno seis propuestas al Consejo, que se sumarán a las iniciativas de la ciudadanía, y que serán votadas posteriormente por los componentes de dicho órgano tras analizar las propuestas planteadas en el plazo de dos meses.



Áreas

El Consejo Cívico de Recuperación Social y Económica comprende seis grandes áreas de actuación, de las que se conformarán diferentes grupos de trabajo:

1. Reforzamiento del patrimonio histórico artístico y cultural.

2. Recuperación del sector turístico.

3. Reforzamiento de los servicios esenciales del municipio: sanidad, servicios sociales, emergencias...

4. Impulso de grandes proyectos.

5. Recuperación económica y de empleabilidad en los sectores de comercio e industria.

6. Fortalecimiento del sector agrícola y potenciación del desarrollo rural.

Críticas



Las críticas no se han hecho esperar. Cambiemos Orihuela ha denunciado la ausencia de colectivos ecologistas, feministas o vinculados a un cambio de modelo en el Consejo Cívico de Recuperación Social y Económica.

La formación municipalista señala que, como sucediera con la DANA, el alcalde pretende pasar de puntillas

por las causas medioambientales, económicas o políticas del daño sufrido. "O cambia mucho el panorama, o esto huele al enésimo espacio para las fotos colectivas del alcalde", ha señalado el portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé. "Es llamativo que tanto PSOE como nosotros, propusiéramos crear algún espacio de participación política y social para abordar el actual escenario y el alcalde lo rechazara para, posteriormente, inventarse este órgano sin

negociar con nadie su composición, funcionamiento ni formato", ha señalado Bernabé.

A ese respecto, tanto María García Sandoval como Carlos Bernabé, coportavoces de Cambiemos y asistentes al acto, han señalado que, si bien hay presencias en el consejo muy interesantes, "lo llamativo son las ausencias" . "Ni asociaciones vecinales, ni ecologistas, ni vinculadas a la defensa de la sanidad pública ni, en definitiva, apenas representación de los sectores que proponen cuestionar algunas de las realidades que nos han hecho más frágiles y vulnerables en esta crisis", señala Sandoval. A todo ello, la concejala de Cambiemos añade la "llamativa ausencia de colectivos feministas, algo muy grave cuando sabemos que las crisis sociales y económicas siempre tienen impacto de género. Necesitamos medidas concretas y urgentes para que los peores efectos de esta crisis no recaigan sobre las mujeres y las personas más vulnerables. Se nos invitó a este acto sin tener conocimiento previo del funcionamiento que permitiera agilizar y aprovechar ese espacio y primer encuentro", ha criticado.

Bernabé añade que "hay sobrerrepresentación del turismo y el ladrillo e infrarrepresentación de quienes llevan años intentando defender el territorio y alertando de la necesidad de otro modelo". Por ello, desde Cambiemos señalan que "hay que estar abiertos a grandes acuerdos, pero si alguien piensa que de esta crisis salimos construyendo más casas en la playa y con el mismo modelo turístico, estamos apañados€". En todo caso, añaden que participarán de forma constructiva tratando de defender la idea de que de esta crisis no se puede salir aplicando las mismas recetas "fallidas" que llevan décadas dañando al territorio.

"Salida de tono"



Desde Cambiemos Orihuela, su coportavoz, Carlos Bernabé, ha querido destacar y llamar al orden la "actitud impropia y maleducada" del portavoz de Asaja, Eladio Aniorte, por su intervención en este consejo. "Sólo ha cogido

el micrófono para criticar el Ingreso Mínimo Vital y calificar de "impresentables y maleducados" a los miembros del Gobierno Central". Además, recuerda Bernabé que Eladio Aniorte "ya calificó de "escoria y excremento" a la Ministra Teresa Ribera", en declaraciones a 12tv el 13 de enero de 2020. "Este señor sobra desde hace mucho tiempo de la escena pública, es muy largo de lengua pero muy corto de entendederas, por no hablar de que sólo defiende a una parte del gran agronegocio, no a la agricultura ni a la comarca. Ahora bien, al menos debería hacer un esfuerzo contención. Si no, que el agronegocio se busque otro relaciones públicas", ha zanjado Bernabé que en el propio acto ha afeado a Aniorte su actitud, según ha declarado.