¡Amic, Aixó no anem bé!

Permitidme la licencia, pero es que me apetece un montón empezar así. ¡Che, amic, així no anem bé (Amigo, así no vamos bien). T'han llevat la raó (Te han quitao la razón) i t'han deixat amb el cul a l'aire (y te han dejado con el culo al aire). ¡Em cachis! (¡Me cachis!). Leo un titular -¡y digo titular!- en el periódico: "El Tribunal Supremo anula la prioridad del uso del valenciano en la Administración". Sigo: "El alto tribunal confirma la anulación parcial del decreto que daba preferencia a la lengua cooficial" sobre el castellano. ¡Vaya racha que llevas, amigo!. No hace mucho se te abrió una causa para investigar un presunto delito electoral y ahora esto. ¡Trompaso en tol morro!.

Al médico en excedencia, alcalde covero de Rafal y diputado autonómico, Manolo Pineda, se le están subiendo a la chepa los jueces, como si fuera del PP, y lo están dejando casi sin argumentos para defender unos principios que, como dijo José Antonio Primo de Rivera (Falange Española de las JONS), parecen una "unidad de destino en lo universal", aunque hay que tener en cuenta que "la Generalitat recurrirá al Tribunal Constitucional la sentencia sobre el uso del valenciano", por entender que, según el capo de la lengua cooficial/autóctona, Vicent Marzà, conseller de Educación y Cultura, "menosprecia la lengua y las competencias propias". ¡Hay partido por jugarse!.

Resulta que, según el Tribunal Supremo, no va a hacer falta saber/hablar valenciano para presentarse a una oposición de cualquiera de las Consellerías o Ayuntamientos, por ejemplo. Y es que resulta chocante que un médico de Zamora no pueda presentarse a una oposición para ocupar una plaza en el "Hospital La Fe", de Valencia, por no conocer/hablar la lengua de Joanot Martorell, y sin embargo un tío de Masamagrell si pueda hacerlo para trabajar en el Ayuntamiento de Toro (Zamora), porque allí no obligan a hablar la lengua cooficial de "la nostra comunitat". Sin embargo, siempre según Pineda, "es conveniente hablarla por si se nos ocurre echarnos una novia en Benicarló".

Según lo dictaminado por el TSJCV, aunque, repito, va a ser recurrido por la Generalitat, en la Vega Baja no habremos de ir "en busca del arca perdida", cual Indiana Jones. ¡Pero, el arca de la sabiduría, por supuesto!. ¿Será posible que la decisión del TSJCV contribuya a que muchos de nuestros educandos vegabajeros no vuelen a la vecina Región de Murcia, donde no se pide valenciano para, una vez terminados sus estudios, acceder al mercado laboral?. Según el alto tribunal de justicia, no se dará preferencia, entre otras cosas, a rotular en valenciano nombres de carreteras, caminos o calles y servicios de interés público. ¿Os imagináis a Pineda rotulando los nombres de las calles del pueblo del que es alcalde, Rafal, o instando a su partido, PSPV-PSOE, a presentar mociones para conseguir el mismo objetivo en su pueblo natal, Cox?. ¿Os imagináis la reacción de una mujersica de 80 años, rafaleña o covera, al recibir una comunicación municipal redactada en valencià?. ¡Nenica!, ¿me puedes desir, qué pone en el papelico que me ha mandao el Ayuntamiento?; ¡anda reina, mira a ver!.

De todas formas, insisto, esta decisión del TSJCV va a ser recurrida por los defensores de los derechos de todos los valencianos -incluso los del sur, que no hablamos la lengua del "Tirant Lo Blanc"-. No hace mucho leí un artículo de opinión firmado por el ex concejal y ex disputado torrevejense, Joaquín Albaladejo, en el que se quejaba de que su pueblo había sido excluido de los planes de la Generalidad para reflotar el turismo. ¿Joaquín de qué extrañas?. ¿Es que no te acuerdas que un ex presidente valenciano, Joan Lerma, excluyó a toda la comarca cuando en la presentación de una guía turística aseguró -a boca llena- que la CV iba "desde Vinaroz a Guardamar", olvidándose de Orihuela/Orihuela Costa, Torrevieja, Almoradí, Dolores, Rojales o cualquier otro pueblo de la vega?. ¡A ellos, a los valencianos del norte, se la trae al pairo lo que pase en el sur!. ¿Es que todavía no te has dao cuenta?.

A los del norte -sean del color que sean- solo les importa cuando se investiga a los políticos del sur, para ver si pueden sacar redito político, por ejemplo en el farragoso asunto del Brugal o la investigación que se ha abierto para ver si el alcalde de Orihuela, Bascuñana -hoy le llamaré por su apellido- ha cometido algún delito por cobrar, durante seis años, sin ir a trabajar. Joaquín, yo me pregunto, en el supuesto caso de que eso fuese cierto -no lo sé-, ¿qué parte de culpa tendría la Consellería de Sanidad por no haber detectado, y corregido, "tal irregularidad/anomalía" en su momento y "haber permitido" la "tropelía"?. ¡La Ley del Embudo, "lo ancho pa mí y lo estrecho pa ti". De todas formas, todo es recurrible, ¡hasta lo de la supremacía del valenciano sobre el castellano!.