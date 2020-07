Cox reclama a Sanidad que resuelva las deficiencias en atención médica y personal del consultorio

Antonio Bernabeu, alcalde de Cox (PP) ha remitido una carta a la Consellera de Sanidad, Ana Barceló reclamanado la resolución, una vez más, las deficiencias en el servicio del Centro de Salud de Cox. El primer edil ha coincidido casi en la misma jornada con la alcaldesa del vecino municipio de Redován, Nely Gómez, (PP) a la hora de reclamar mejoras a la Conselleria de Sanidad.

La iniciativa ha estado motivada tras tener conocimiento de la partida presupuestaria, con un importe cerca de 63 millones de euros, para que 77 centros de toda la Comunidad Valenciana puedan abrir por las tardes, complementando el servicio a la ciudadanía, ofreciendo un mejor servicio y que casualmente ninguno haya recaído en los centros que dependen de la zona de Orihuela.

El alcalde de Cox ha trasladado a la Consellera de Sanidad una de las reclamaciones más demandadas por los cojenses que tiene que ver con la atención telefónica que habitualmente requiere al usuario la necesidad de insistir para poder tener respuesta para cualquier tipo de servicio, bien sea tomar una cita, solicitar atención o recibir información.

Desde el inicio del Estado de Alarma esta situación se ha visto acrecentada con los protocolos sanitarios establecidos en los centros de salud debido a las restricciones y medidas de seguridad por el COVID19 cuyo servicio a los cojenses ha sido altamente deficiente ya que los pacientes deben esperar entre dos y tres horas para ser atendidos, y que ante las nuevas medidas de prevención frente al coronavirus, deben hacerlo en la calle, bajo unas carpas puestas por el ayuntamiento de Cox para que los pacientes puedan estar respaldados ante las altas temperaturas, además, teniendo en ocasiones, que ser atendidos o bien en el Centro de Salud de Callosa de Segura o incluso en urgencias del hospital.

Igualmente, Bernabeu ha solicitado la estabilidad y continuidad de los facultativos reclamando una continuidad en la asistencia del propio médico y no la forma aleatoria a la que están habituados en el servicio ya que genera desconfianza en la relación medico-paciente y sobretodo mucha incertidumbre.

También ha destacado la queja de los pacientes ante la valoración "médica" del propio administrativo decidiendo si el motivo de asistencia es o no es urgente, "cuando un perfil profesional de carácter administrativo no debería hacer un triaje con un criterio médico y valorar lo urgente o no de la sintomatología de un paciente, de ahí el malestar de diversos usuarios que sin duda alguna para cada uno su salud es primordial".

Y ha compartido su reconocimiento al refuerzo administrativo que se ha previsto hasta noviembre, y que ha solicitado a la Consellera que se mantenga fijo, debido a la demanda de servicios.

El Ayuntamiento ha recibido numerosas quejas de atención de los usuarios y pacientes del Centro de Salud". El concejal de Sanidad Andrés Francisco Sáez tras diferentes reclamaciones a la directora y responsable del Departamento 21 "sigue sin dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía".