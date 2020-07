Gràcies Arcadi

La visita de Arcadi España a Torrevieja ha sido agradable. Así debe ser si la comparamos con la última visita de un conseller de Infraestructuras a Torrevieja hace tres años. En ese caluroso día de julio del 2017 tuvo lugar en la carretera de Los Balcones la rueda de prensa más esperpéntica que yo recuerde de un cargo público en la Ciudad de la Sal. La castellonense María José Salvador, convocó en Torrevieja a los medios de comunicación para anunciar que no iba a hacer un proyecto para una obra en esta ciudad. En presencia del Alcalde y de la teniente de Alcalde del peor gobierno municipal de la historia, conocido ya para siempre como el "Ruinapartito de Torrevieja", la consellera de las obras públicas valencianas se vanagloriaba de anunciar que aquí no iba a hacer un proyecto. Como premio esta señora de Castellón, por negarse a rehacer el proyecto de la obra del desdoblamiento de la carretera nacional 332 entre La Mata y Orihuela-Costa y eternizar el atasco más brutal del mediterráneo español, fue aupada en 2019 a la vicepresidencia primera de las Cortes Valencianas.

Si eres de Castellón, socialista y bloqueas el futuro del sur de Alicante y boicoteas sus infraestructuras, en Valencia te premian con una vicepresidencia de la cámara autonómica valenciana. Arcadi no ha venido a Torrevieja dando. Pero al menos este socialista por ahora no hace como su amiga que vino a esta tierra a quitarnos. Tras cinco años de gobiernos de izquierdas en la Comunidad Valenciana, las inversiones aquí son menor o igual a cero. El actual Conseller de Politica Territorial, Obras Públicas y Movilidad no tiene un euro. Está limpio. Se lo ha gastado todo comprando voluntades donde sus votantes lo mantienen en la poltrona. Sabe que en la Vega Baja lo tiene todo perdido tras quedarse desnudo el conseller hablando de rotondas y de anteproyectos de anteproyectos, 10 meses después de la peor catástrofe que se recuerda tras la Dana de Septiembre del 2019. Pero Arcadi al menos, conocedor de la estafa a la que estamos siendo sometidos en esta tierra, mantiene las formas. Ha dicho literalmente: "Voy a prometer lo que pueda cumplir"; que traducido viene a ser aquello de "estoy limpio de pasta y os vais a comer los mocos". Con esas palabras el Socialista Conseller Arcadi España ha reventado sin querer a su compañera la consellera de Sanidad Ana Barceló. Ella no podrá prometer que la gestión directa del Hospital de Torrevieja vaya a mantener los mismos bajísimos niveles de lista de espera y altísimos estándares de calidad sanitaria que hoy tenemos. Por qué si lo hiciera, la socialista Barceló estaría mintiendo como hizo en Alzira. Y por eso educadamente en valenciano le decimos a Arcadi por educación "Gràcies"; a Valencia "Adéu"; y apreciamos que solo nos queda mirar hacia Murcia. ¿Me explico?