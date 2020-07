El centro social del Escorratel, cerrado y sin limpiar desde la DANA, según el PSOE de Orihuela

En las instalaciones funcionaba un consultorio médico y un centro de la tercera edad entre otras dotaciones para la pedanía que siguen cerradas a cal y canto

La edil socialista Carolina Gracia ha comparecido este jueves en la puerta del Centro Social de El Escorratel donde ha asegurado: "Ya avanzamos hace unos días en nuestros perfiles que íbamos a acudir a ver el expediente de este inmueble, ya que queríamos saber el motivo por el que tras nueve meses este centro está sin limpiar y cerrado y tal como anunciamos, no hemos encontrado ni el Informe Técnico de Valoración de Daños del local y además aparece en el Expediente como uno de los Inmuebles no asegurados".

La portavoz de los socialistas ha lamentado que tras nueve meses después de la DANA, este centro se encuentre "en una situación lamentable que además y como se puede ver desde las ventanas del mismo, ni siquiera está limpio por lo que se ha convertido en un foco insalubre y peligroso". Desde el PSOE han exigido al edil de Patrimonio, Rafael Almagro que aclare "cómo es posible que este local no estuviese asegurado y sobre todo si ya tienen claro cómo lo van a solucionar".

Gracia ha asegurado "no hemos encontrado ni la valoración de daños de este local, ni se ha contrató ninguna empresa para limpiarlo, lo único que hemos visto en el expediente es un acuerdo con el consorcio para recibir poco más de 4000 euros para arreglar los destrozos, pero no queda muy claro si es para el consultorio médico o para el centro social. No sabemos si al ser un inmueble alquilado no se puede actuar pero seguimos pagando alquiler por lo que deben buscar una solución".

Desde el PSOE recuerdan que este centro "tras muchos años siendo una promesa electoral del Partido Popular con los vecinos y vecinas de la pedanía", se inauguró en 2015 por lo que es de "los más nuevos, además del más grande y activo en cuanto a actividades y ocio de los mayores". Por lo tanto "no debería ponerse en riesgo su continuidad ni dejar que el centro se deteriore porque sigue llenos de baro y suciedad, lo que está provocando que sea un lugar insalubre y que proliferen plagas de insectos" concluye la socialista.

Gracia asegura que su grupo estará "muy atento a esta situación" ya que como ha asegurado "mucho nos tememos que esto se alargue en el tiempo y al final lo que van a conseguir será dejar perder este centro, algo a lo que nos negamos e incluso les pedimos que si ya conocen el tiempo en que se podrá recuperar al menos busquen una alternativa para los mayores de la pedanía".



Fachada exterior del centro social

Imagen del interior del centro social