Albatera programa conciertos y actividades para celebrar las fiestas del patrón Santiago

"Las fiestas se pueden aplazar, las personas no", asegura la edil Mari Carmen Ferrández

La llegada de julio supone para Albatera el inicio de sus fiestas grandes, las fiestas en honor al patrón Santiago Apóstol y la celebración de los Moros y Cristianos. En este 2020 "sin duda, van a ser diferentes, ya que no veremos a las comparsas desfilar, no tendremos pregón ni escucharemos los trabucos anunciando la guerrilla", pero tal y como destaca la concejala de Fiestas, Mari Carmen Ferrández, "las fiestas se pueden aplazar, pero las personas no", según comunicado de prensa del Ayuntamiento de Albatera.

La edil de Fiestas y Cultura explica que "suspendimos las fiestas en mayo con mucha pena porque desde enero estaba todo organizado", se iban a realizar "conciertos, actividades infantiles, revista para mayores, e incluso, el pregón de fiestas se iba a hacer de nuevo en el Parque de la Huerta". Ahora, aunque algunos pueblos están haciendo algunos eventos "yo he preferido hacer pequeños actos porque todavía hay miedo, hace nada que se ha acabado el confinamiento y el estado de alarma, el virus continúa ahí y tenemos que ser consecuentes, este año tenemos que ser sensatos y responsables, el año que viene disfrutaremos de las fiestas el doble".

Ferrández ha avanzado que "vamos a poder disfrutar de dos noches de cine, un teatro infantil, y tengo que agradecer a las bandas de música de Albatera, la Unión Musical La Aurora y la Asociación Musical Santiago Apóstol, que van a dar dos pequeños conciertos". Los actos se desarrollarán "en el Parque Unión Musical La Aurora, al ser un espacio con aforo para 2.000 personas en el que se va a ocupar un máximo de 800, y donde se puede guardar la distancia perfectamente, además de contar con una entrada y una salida diferentes".

En cuanto a los actos religiosos, "me voy a reunir muy pronto con el cura párroco Francisco Morató para organizar y ver de qué manera podemos hacer algún homenaje a nuestro patrón". Además, según indica "también estamos meditando como va a ser el acto del nombramiento de Caballero de Santiago".

"En estos momentos lo tenemos que ver todo a corto plazo, según vaya evolucionando la situación iremos programando y anunciando actividades" ha avanzado la concejala de Fiestas, indicando que "la semana que viene vamos a desarrollar un taller de cómics en Biblioteca Municipal Fermín Limorte, y el viernes arranca una Escape Room Virtual organizada por las concejalías de Cultura y Juventud".

"Estoy muy agradecida al pueblo porque la cultura no ha parado en Albatera estos meses, hemos recibido multitud de vídeos y la gente se ha volcado" ha subrayado Ferrández, recordando que "este año en el que además celebramos el Centenario del Nacimiento de Fermín Limorte, la gente se ha volcado en su celebración, los colegios, el Centro Azahares, las asociaciones, los poetas locales€ algunas actividades no se han podido hacer, pero se han podido reemplazar por todas estas iniciativas virtuales".

Ferrández que querido animar a la gente a que participe en el Certamen Nacional de Poesía "Fermín Limorte", "que todavía está abierto el plazo de presentación de obras", y también, destacar que "este año se ha convocado de nuevo el Concurso de Pasodobles "Manuel Berná", que me gustaría celebrar en el Parque de la Huerta el próximo octubre".