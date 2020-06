El PP de Rojales denuncia la situación de la plantilla de la Policía Local

El Partido Popular de Rojales ha denunciado la situación en la que se encuentra la plantilla de la Policía Local del municipio. Según los populares, la plantilla está aumentando en componentes interinos, provenientes de bolsas de Callosa de Segura y Dolores, lo que deja solo un 40% del personal destinado al servicio operativo, con 14 Agentes de un total de 39. De esta manera, más del 60 % de la plantilla no puede realizar todas las funciones policiales o no son operativos a efectos de actuación ordinaria.

En una nota enviada a los medios, el PP de Rojales acusa al alcalde, Antonio Pérez (PSOE), de "dejar bajo mínimos históricos en seguridada la ciudadanía de Rojales, contando en la actualidad con una decena de bajas y otra de agentes en propiedad, cuya formación fue pagada por los ciudadanos de esta localidad prestando sus servicios en otros municipios vecinos".

Según el PP, los policías del municipio "están saliendo en estampida" de esta localidad mediante comisiones de servicio e incluso algunos en excedencias voluntarias, por lo que los populares se preguntan "¿qué está pasando?, ¿por qué está pasando?, ¿quiénes son los responsables para que los agentes y oficiales huyan de Rojales?, ¿qué consecuencias lleva este tipo de acciones por los Policías Locales y para el ciudadano?".

Preguntas a las que dan respuesta los propios populares. En cuanto a ¿qué está pasando?, aseguran que "una plantilla donde los agentes tienen salarios prehistóricos en los que tienen que realizar horas y horas extras día a día para poder llegar a sueldos dignos, con ambientes enrarecidos de posible estudio psicosocial, falta de gestión de jefatura y que repercute en este municipio", a una "falsa" sensación de seguridad "vehículos policiales con un agente para parecer que son más efectivos de los existentes, faltando efectivos en realidad y estando mal distribuidos los que ya existen", por lo que los agentes tienen que solicitar salir de este municipio a otros diferentes "para poder alcanzar sin tanto sacrificio un salario digno y mejores condiciones laborales", según el PP de Rojales.

Los populares señalan que la jefatura policinal "demuestra no ser efectiva con sus agentes, además de ser autoritaria, soberbia y donde los policías se sienten despreciados, abandonados y no realizados, los mismos agentes que son reconocidos por su profesionalidad en otros municipios tanto económicamente como profesionalmente", denuncia el PP. Y culpan al alcalde rojalero, además de a la jefatura policial. "Los agentes han demostrado cada día, en episodios como la pasada DANA, realizando horas sin descanso y aún más ahora con esta pandemia, ser merecedores de llevar el uniforme que con tanto cansancio llevan golpe a golpe", dicen en la nota los populares.

En cuanto a las consecuencias de todo esto que denuncian, señalan que son "lamentables", ya que por cada agente que se marcha de Rojales va un agente interino, el cual con la legislación actual solo puede realizar funciones de regulación de tráfico, medio ambiente y lo referente a policía administrativa, "dejando bajo mínimos la seguridad ciudadana tan fundamental esta localidad por su alto índice de delitos", critican desde el PP. Los agentes interinos, que no portan armas, van patrullando solos, aseguran los populares, "muchos de ellos desconociendo las normas más elementales y poniendo en grave peligro sus vidas, las de sus compañeros con los que trabajaban incumpliendo la norma y como no las de los ciudadanos de Rojales, realizando funciones que no les corresponden, ante la indiferencia alcalde".

Además, desde el Partido Popular, según sus fuentes, dicen, "podemos afirmar que muchos de los agentes que están en la llamada Comisión de Servicios podrían estar en fraude de ley puesto que dicha situación solo se permite con un máximo de dos años y la mayoría ya lo superan, algunos de ellos debiendo rechazar sus plazas para no regresar mediante la excedencia voluntaria", aseguran los populares en la nota de prensa.

Desde el Partido Popular, instan al alcalde Antonio Pérez a que afronte la problemática en el seno de la Policía Local "y se ponga solución en beneficio de la plantilla y de los ciudadanos de Rojales", concluyen los populares.