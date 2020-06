El Pader asegura que el edil de Fiestas de Rojales avala una factura por un gasto de 6.600 euros a la Junta Mayor que "no existe"

La formación reclama explicaciones al alcalde y denuncia además que se han presentado gastos concretos de cofradías ajenos a la junta mayor y que el municipio va a pagar 19.000 euros de los 25.000 previstos este año pese a que las procesiones no se han celebrado.

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Rojales, Jesús Martínez Pascual, ha avalado una factura de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Rojales, por valor de 6.600 euros y "cuyo gasto no se llegó a producir", según el partido independiente Partido Demócrata de Rojales (Pader). El edil de Fiestas es también secretario de la Junta Mayor de Cofradías que pide la subvención.

La factura forma parte de la documentación con el que la Junta Mayor presentó el pasado 10 de junio ante el Ayuntamiento para justificar la percepción de la subvención anual que el Consistorio concede a la entidad organizadora de los actos religiosos. Es un escrito firmado por el secretario de la entidad (y edil de Fiestas) Jesús Martínez y su presidente, Eugenio Valerio, dirigido al concejal de Hacienta y registrado en el Ayuntamiento. Este año no se han realizado procesiones a causa de la crisis sanitaria provocada por el covid 19. La mayor parte de los gastos que se reflejan son previos a la Semana Santa.

Entre los gastos justificados figuran la revista oficial de fiestas (9.136 euros), actos preparativos de Semana Santa, "restauraciones varias imágenes de la Junta Mayor de Cofradías" -6.600 euros por obras encargadas a un imaginero y escultor torrevejense y que son las que el Pader mantiene que no se han realizado- y "gastos generales de cofradías".

En el caso del escultor se trata de una factura manuscrita, firmada por el artista, en la que solo aparece desglosado el concepto "restauraciones varias imágenes de la Junta Mayor de Cofradías", sin más detalles y el importe de 6.000 euros y un 10% de IVA.

"¿Cómo puede avalar el conejal de Fiestas, en su cargo de una asociación que percibe una subvención municipal, una factura que no es real y cuyo concepto no se ha materializado? ¿Está aprovechando el edil de Fiestas su cargo para beneficiar a una asociación en la que actúa como secretario? ¿Cuánto de ético tiene el solapamiento de esos dos cargos?", se pregunta Desiderio Aráez, portavoz del Partido Demócrata de Rojales.

El mismo partido mostró su extrañeza por el hecho de que se haya aprobado el abono de la mayor parte de la subvención anual prevista destinada a la Junta Mayor de Cofradías pese a que los actos principales no se han podido celebrar por su suspensión: Se ha aprobado el pago, siempre según el Pader, de19.000 de los 25.000 euros que contempla la partida para este año.

Agravios comparativos

El documento de justificación de gastos presentado por la Junta Mayor, recoge también facturas por valor de 2.945 euros de gastos realizados a nombre de una cofradía en particular, según la formación política. En concreto, por los conceptos de "bordado de estandarte" y "compras de telas para vestas". El Pader recuerda que además de esta cofradía hay en Rojales otras once y una hermandad. Sin embargo, en la documentación no aparecen gastos de otras cofradías.

Para Aráez el "hecho de abonar los gastos solo a una cofradía es un claro ejemplo de agravio comparativo para con el resto de cofradías y hermandades, máxime cuando esos conceptos generalmente son costeados por los propios cofrades a través de sus cuotas".

El concejal se pregunta en este sentido si este "reparto" de fondos públicos está siendo "equitativo" con todas la cofradías del municipio y recuerda que "estamos hablando de dinero público y por eso vamos a exigir una explicación al alcalde Antonio Pére, sobre todos estos hechos".

Este diario ha intentado recabar la versión del equipo de gobierno socialista.