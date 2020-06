Torrevieja incumple la regla del gasto y el Ayuntamiento se ve obligado a someterse a un plan económico financiero pese a tener 79 millones de euros en el banco

Sueña Torrevieja advirtió durante la elaboración de los presupuestos que el municipio iba a tener que asumir un plan de limitación. El concejal de Hacienda aclara que el plan no va a suponer "la adopción de medidas extraordinarias".

El equipo de gobierno del PP se anticipó a las críticas de la oposición ayer anunciando que el Ayuntamiento debe someterse a un plan económico-financiero por incumplir la regla del gasto -impuesta por la admininitración central bajo gobiernos del PP durante la crisis económica-. Desde el punto de vista de los ciudadanos de a pie puede resultar una situación paradójica: el Ayuntamiento cuenta con un gran remantente de tesorería que multiplica por nueve las previsiones de inversión del municipio para 2020, pero no puede utilizarlo porque durante el 2019, especialmente en el periodo del actual mandato popular iniciado hace ahora un año, el gasto previsto se ha desviado en un 7,1% sobre el límite legal para el municipio de Torrevieja.

El municipio cuenta con más de 79 millones de euros de remanente líquido de tesoreria -dinero en los bancos-. El concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, ya advirtió durante la elaboración de los presupuestos, que siguen sin aprobarse definitivamente, que se había roto la regla del gasto y que las cuentas se estaban elaborando sin contar con la liquidación del ejercicio anterior.

El alcalde Eduardo Dolón (PP) le respondió en el debate plenario durante el estado de alarma de aprobación inicial del presupuesto de 2020 que sabía que se iba a romper la regla del gasto -algo que impide usar el remanente en inversiones-. Y que explica que en esos presupuestos exista una previsión de solicilitar préstamos a los bancos, con un endeudamiento al que el Ayuntamiento no recurriría desde hace cuatro años, pese a contar con esa "gran liquidez", como la define el edil de Hacienda, Domingo Paredes.

El anterior gobierno de coalición de izquierdas también rompió la regla del gasto -en un porcentaje mucho menor- y optó por no solicitar esos créditos mientras reducía al mínimo histórico la deuda viva con los bancos.

La normativa actual de la regla del gasto -que se calcula sobre el gasto computable de 2018 y su diferencia con 2019- fija una desviación de 2,7% para 2019, y el Ayuntamiento de Torrevieja "ha tenido una variación del 7,1%, lo que supone un importe total de 2.876.395 euros", aclaró el edil Paredes en una nota de prensa.

Con estos datos el Ayuntamiento de Torrevieja no ha cumplido con la regla del gasto, "por lo que deberá poner en marcha un plan económico financiero" que "no va a suponer la adopción de medidas extraordinarias", dado que la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Torrevieja "es de gran liquidez", según el concejal. Como se puede comprobar en la liquidación del Presupuesto de 2019, el Ayuntamiento dispone de un remanente líquido de Tesorería para gastos generales de 79 millones de euros, un ahorro neto de 27 millones de euros y un nivel de endeudamiento que no supera el 17%.

Paredes, informó que la liquidación del Presupuesto 2019 del Ayuntamiento de Torrevieja asciende en su ejecución del presupuesto de ingresos a 107.139.827 euros, mientras que la ejecución de gastos es de 81.653.595 euros, siendo el resultado presupuestado tras realizar los ajustes legales oportunos de 35.558.660 euros.

Para el edil de Hacienda en "contra de lo que han estado argumentando" con argumentos "espurios algunos partidos políticos de la oposición, la adopción de este plan económico financiero va a suponer que el Ayuntamiento de Torrevieja pueda aumentar el nivel de gasto hasta ajustarlo al nivel de ingresos que percibe, de forma que no se tenga que acudir a créditos presupuestarios para sortear el techo de gasto establecido para los próximos ejercicios".

El concejal asegura que no se van a pedir préstamos pero sí son necesarios para realizar inversiones -no gasto corriente- y ese endeudamiento aparece en los presupuestos de 2020.