El concejal del PSOE Rodolfo Carmona critica la propuesta que amplía la concesión de Agamed por 20 años

El concejal del PSOE de Torrevieja, Rodolfo Carmona, ha cuestionado en una nota de prensa la propuesta de la empresa de gestión del ciclo integral del agua en Torrevieja, Agamed, que vincula un programa de inversiones de 82 millones de euros para resolver el problema de inundaciones y la falta de red de evacuación de aguas pluviales en la ciudad a la ampliación de su actual concesión que acaba en 2028, hasta 2048. La propuesta permitiría a la mercantil garantizarse la ampliación de la concesión veinte años eludiendo una nueva licitación con concurso público de otras empresas en 2028, según asegura el concejal Carmona.

En el último consejo de administración de Agamed, la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua, aprobó la propuesta "para una prórroga del contrato que liga a la empresa con la ciudad hasta el año 2048", según el concejal Carmona. Para el edil "nos hemos quitado de en medio de un plumazo la elaboración de una nueva licitación para que otras empresas pudieran concursar y aportar sus medios y conocimientos, tal vez con condiciones más ventajosas para la ciudadanía y para Torrevieja. Supongo que habrá primado aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer. La gobernaza dos punto cero campando a sus anchas en la ciudad".

Para el edil del PSOE "se ha hecho vendiendo una moto, un ahí queda eso en toda regla que, a pesar de todo el aparato publicitario del partido popular en Torrevieja, no se ajusta a la realidad".

Como recogió INFORMACIÓN, Agamed ha propuesto invertir 82 millones de euros para resolver los problemas de inundaciones en Torrevieja tras una petición cursada a la empresa por la edil de Obras y Servicios, Sandra Sánchez a finales de 2019. Durante el anterior municipal, el entonces concejal del mismo área, Domingo Soler (de la extinta APTCe), solicitó a la empresa la aprobación de un plan director de pluviales que concretara las actuaciones necesarias para responder al problema de la evacuación aguas pluviales. La propuesta se aprobó en 2018 y se han llevado a cabo algunas de las actuaciones que contempla pero con desembolsos anuales que apenas superan el millón de euros.

Para amortizar los 82 millones con recursos propios sin aumentar las tasas a los abonados, ni el gasto de las arcas municipales, la empresa propone redistribuir el gasto a través de esa ampliación de la concesión en 20 años más. La empresa realiza el cálculo de la inversión en función de precios del mercado. El gasto real si la aborda Agamed se reduce a la mitad, al descontar el beneficio industrial, el IVA y los gastos generales. La propuesta también incluye ceder de forma grautita 200.000 metros cúbicos anuales de agua al Ayuntamiento, que se suparían a los 300.000 metros cúbicos que ya recibe. El precio de cada metro cubico roza el euro. En estos momentos Torrevieja paga a Agamed por el uso del agua para riego al perder el suministro de agua terciaria de Torremiguel.

Rodolfo Carmona recuerda que las actuaciones para resolver el problema de la evacuación de las aguas pluviales en Torrevieja "ya se contemplaban cuando se adjudicó este contrato en 1998 y no se ha llevado a cabo. Y no deja de ser paradójico que la empresa que no ha cumplido con ese objetivo, nos diga ahora que si se le prórroga el contrato se compromete a solucionar el problema de las aguas pluviales y a invertir una millonada en tal desafío". Y ahora, a su juicio, en menos de un mes "se cocina el asunto: pregúntame por las pluviales, plis plas, yo te lo hago si me quedo 20 años más obteniendo los beneficios. Ahí lo tienes, hasta el 2048. Y el que quiera licitar, que venga dentro se 28 años... o ya se verá".

El concejal cuestiona que "incluso han llegado a hablar del cambio climático para justificar lo que es a todas luces injustificable. En un momento he dudado si era Al Gore el que hablaba o era Eduardo Dolón".

Para la misma fuente "todo regalo envenenado ha de envolverse con celofán dorado, con la lucha contra el cambio climático, con que no se van a subir las tasas, con que estamos gestionando ayudas, que esto que lo otro y lo demás allá. La vaselina final y el supositorio ha entrado".

El edil recuerda que la propuesta está avalada por "un único informe jurídico externo para que se diga lo que se quiere escuchar y hacer posible la pirueta de que todo cambie para que todo siga igual, ya está muy vista. Este gobierno municipal, con Eduardo Dolón de alcalde, nos tiene, desafortunadamente, acostumbrados".



Voto en contra

Según ha podido confirmar este diario de fuentes cercanas al proceso de tramitación de esta propuesta la representante elegida entre los miembros de la oposición en el Consejo de Administración de Agamed votó en contra de la propuesta y lo argumentó asegurando que las "causas sobrevenidas" esgrimidas por la empresa para ampliar la concesión sin mediar licitación en 2028, que es cuando acaba su contrato, no lo son, a su juicio, porque los graves problemas de evacuación de aguas pluviales en Torrevieja se producen desde hace más de dos décadas y durante ese periodo no se han resuelto. Y tienen además parte de su origen la falta de actuación municipal a la hora de exigir a los urbanizadores de la construcción de infraestructuras de evacuación de aguas pluviales que se contemplaban en el Plan General de 1987.

La propuesta de Agamed está aprobada por el resto de consejeros y emprende ahora un recorrido administrativo que pasa por lograr el dictamen favorable de los técnicos municipales a los que se encargue informar sobre la iniciativa, el preceptivo pero no vinculante del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat y la aprobación por junta de gobierno. El PP expresó su voluntad de que pasara por pleno aunque desde el punto de vista jurídico no es necesario.