Concentración por la recuperación de la gestión pública del departamento de Torrevieja

Cargos públicos del PSOE, Los Verdes, IU y Podemos respaldan el acto y la plataforma que se presenta oficialmente el martes en la Casa de Cultura de Guardamar.

La Plataforma Sanidad 100 X 100 Pública concentró ayer a unas 150 personas en el aparcamiento principal del Hospital Universitario de Torrevieja para reclamar una sanidad pública de calidad y el rescate por parte de la Generalitat de la concesión actual a Ribera Salud de la gestión de este hospital y los centros de atención primaria de su zona de influencia sanitaria.

En octubre de 2021 finaliza el contrato de 15 años de la Generalitat con Ribera Salud (Centene Corporation). En octubre de este año la administración autonómica está obligada legalmente a comunicar su voluntad de rescatar la concesión si opta por el rescate. En torno a esta posibilidad se ha abierto un debate público -agudizado por la crisis sanitaria- sobre la oportunidad de afianzar la concesión con una prórroga de cinco años -posibilidad que está contemplada en el contrato- o que el departamento pase a la gestión directa de sanidad.

Manuel Gómez (Asociación de Vecinos de San Miguel) y Eva Lafuente (colectivo por la dignidad de las pensiones de Torrevieja) y que ejercieron ayer de portavoces de la nueva plataforma leyeron un comunicado en el que aseguraron que "ha llegado el momento de recuperar el departamento de salud, proceso por el que no habrá que pagar -a juicio de la plataforma- ni un euro de indemnización a la empresa ya es es una simple finalización de contrato sin obligación legal de prorrogarlo. No queremos que las decisiones de inversiones, planes y personal se tomen en función del interés de accionistas de Centene Corporation, con sede en Saint Louis (Missori) y no de las necesidades de salud de nuestra población. No queremos que una entidad con ánimo de lucro siga gestiona".

La protesta, a la que acudieron grupos en defensa de la sanidad pública del Medio y Bajo Vinalopó y Manises, se prolongó durante más de media hora bajo el lema "la sanidad no se vende, se defiende, la salud no es un negocio, es un derecho" con momentos de aplausos para los sanitarios y un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del covid -57 personas han fallecido por coronavirus en el departamento de Torrevieja-.

A la convocatoria acudieron cargos públicos del PSOE -cuatro de sus cinco concejales en Torrevieja-, los ediles de Los Verdes en la ciudad Israel Muñoz y Carmen Morate- o de Izquierda Unida -el concejal de esta formación en Los Montesinos, Alfonso Paredes. Uno de sus principales portavoces y promotores es José Francisco Albaladejo, concejal de Vecinos por Pilar de la Horadada, un grupo independiente cercano a Podemos. La concentración cosechó también el respaldo en redes sociales del alcalde de Guardamar, José Luis Sáez. Este municipio ha cedido las instalaciones de su Casa de Cultura para la presentación oficial de la plataforma a las 12:30 horas.

A principios de año, antes de la crisis sanitaria, nació la plataforma Sanidad Excelente, que ha desarrollado una intensa labor de reivindicación del modelo de gestión actual de Ribera Salud -sin concentraciones públicas- y que ha expresado su "indignación" por la voluntad confirmada por la consellera Ana Barceló en la sesión de las Cortes Valencianas de revertir la concesión. La confirmación de esta decisión -una promesa del pacto del Botànic- se ha producido después de meses en los que el Gobierno Valenciano no ha querido pronunciarse con claridad sobre la reversión.

El departamento de salud de Torrevieja fue creado en 2006 desgajado del departamento de Orihuela. Asiste a una población de 160.000 vecinos -la Generalitat aumenta esta cifra hasta los 180.000- de las poblaciones de Torrevieja, Guardamar, Rojales, San Miguel de Salinas, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Formentera del Segura, San Fulgencio, Los Montesinos y Benijófar.

Además del Hospital Universitario, construido en el marco del contrato a Ribera Salud, cuenta con centros de salud también gestionados por la concesión, en Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Rojales, San Fulgencio, Guardamar y Los Montesinos.