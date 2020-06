Acciona, Sacyr, Ferrovial, Urbaser y Actúa aspiran registran ofertas para hacerse con la contrata de la basura de Torrevieja de 466 millones de euros

El Ayuntamiento de Torrevieja ha registrado cinco plicas con ofertas para hacerse con el contrato más importante de la historia de la ciudad: la recogido de residuos y limpieza viaria con un valor estimado de más de 466 millones de euros por quince años de vigencia. La mayor parte de las empresas forman parte de multinacionales españolas del sector.

Acciona, empresa que realiza la recogida de residuos sin contrato en Torrevieja, Urbaser, y las uniones temporales de empresas formadas por VSM (Valoriza) - STV; FCC (Ferrovial) – OHL; y Actúa - 3RS Gestión apuraron el plazo límite del 15 de junio para presentar la documentación que ya analiza la mesa de contratación.Algo de lo que ya da cuenta este viernes el Ayuntamiento de Torrevieja a través de la información pública del procedimiento.

Acciona es la empresa que realiza el servicio desde 2004. Agotó el periodo de adjudicación en 2014 y dos prórrogas de un año cada una. Realiza la prestación sin contrato desde 2016 porque el municipio no tiene alternativa a la hora de garantizar un servicio esencial hasta que adjudique el nuevo concurso. La adjudicación de 2004 estuvo rodeada de polémica y tuvo consecuencias penales: el exalcalde Pedro Hernández cumplió tres años de cárcel por prevaricación y falsedad documental por amañar la contrata a favor de Acciona. La denuncia contra el primer edil, confirmada por el Tribunal Supremo, no pedía expresamente anular el acto adminitrativo de la contrata por lo que la empresa pudo seguir prestando el servicio.

Acciona es la principal adjudicataria de obra pública del Ayuntamiento de Torrevieja en las últimas tres décadas y en Torrevieja explota además la planta desalinizadora más grande de Europa -en un contrato que depende del Gobierno de España-.

La multinacional Valoriza (Sacyr) ha escogido para formar una Unión Temporal de Empresas a un socio con experiencia en la gestión de un contrato público en Torrevieja, STV. Esta empresa realiza el mantenimiento de parques y jardines municipal. Cuenta con contratas de recogida de residuos en oltros municipios de Alicante y Murcia.

FCC (Ferrovial-Cespa) y OHL forman quizá la propuesta más potente desde el punto de vista empresarial. Se trata de dos empresas multinacionales que se unen para hacerse con un contrato que pretende renovar toda la maquinaria y elevar el número de trabajadores de forma paulatina hasta los 400 en temporada alta. OHL ha sido adjudicataria de varias obras públicas en Torrevieja, como la segunda fase del Museo de la Semana Santa.

FCC (Cespa) ganó en 2008 el contrato de gestión de residuos de toda la comarca de la Vega Baja pero se vio salpicada por la investigació del caso Brugal.

La Diputación le rescindió el contrato por no cumplir los plazos de construcción del vertedero de Albatera, pero el TSJCV ha revocado esa decisión y si el recurso del Consorcio Comarcal Vega Baja Sostenible ante el Supremo no sale adelante será la empresa que construya las infraestructuras peramantentes para resolver el problema de eliminación de residuos en la Vega Baja.

Urbaser es una firma especializada en la gestión de la recogida de basura en todo el país. Desde 2016 forma parte de un conglomerado empresarial chino y cuenta con contratas de recogida de residuos en la provincia. Por ejemplo, estuvo a punto de ganar el contrato de recogida de Orihueala en 2006 y está a punto de ser indemnizada por ese municipio con 4,7 millones por no adjudicarle el contrato cuando era la empresa mejor valorada.

Además, y como quinta propuesta, figura a propuesta de Actúa, una empresa regional en UTE con 3RS Gestión de Residuos. Actúa es una firma especializadas en la gestión de parques y jardines -en Torrevieja lleva la contrata de mantenimiento de zonas verdes con STV-, mientras que 3RS es una firma murciana con corta trayectoria el sector y que figura con sede en la localidad murciana de Cehegín. Algunas de las propuestas han "utilizado" a sus socias en UTE para realizar las consultas en el pliego y que no se desvelara su intención final de presentarse al concurso por anticipado.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, aseguró ayer que el contrato podría estar en vigor en septiembre aunque matizó que se trata de una adjudicación compleja y sujeta a recursos de las empresas. Aunque no lo citó el Tribunal de Central de Recursos Contractuales ya ha admitido a trámite uno de estos recursos, el presentado por el concejal portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper.

El equipo de gobierno asegura que esa aceptación del recurso no paraliza el procedimiento. Samper, pese a advertir de supuestas irregularidades importantes en el procedimiento de tramitación de la contrata y en el propio pliego no pedía expresamente como medida cautelar que se paralizara, aunque el Tribunal o los técnicos municipales podrían recomendar la paralizar para no afectar al propio proceso de adjudicación -tal y como ocurrió con el último proceso que fue suspendido cuando las plicas ya se habían presentado-.

El anterior equipo de gobienro de izqueierdas en minoría intentó municipalizar el servicio cuando Acciona estaba culminando su periodo de contrato en vigor. Los votos del PP y Cs lo impidieron porque consideraban que era inviable y no mantenía los puestos de trabajo.

La coalición de izquierdas mantenía que un servicio público tan importante no podía estar a expensas de los intereses de grandes empresas -en referencia al conflictivo contrato con Acciona- y que la municipalización ahorra millones de euros en pago de IVA y beneficio industrial.