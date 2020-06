Cambiemos tacha de "lamentable" la decisión del Ayuntamiento de Orihuela de no recurrir la sentencia del caso Brugal

Cambiemos Orihuela ha calificado de "lamentable" que el Ayuntamiento de Orihuela haya decidido no recurrir la sentencia absolutoria del caso Brugal. El gobierno local tomó esta decisión en una junta extraordinaria y urgente en base a los informes de su departamento jurídico. El portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, ha señalado que la Junta de Gobierno se ha hecho cargo del informe que realizaba el abogado que contrató el alcalde Emilio Bascuñana para ejercer como acusación particular en el caso Brugal, tras despedir a la letrada que había nombrado Monserrate Guillén y que realizó el grueso del trabajo de acusación particular. Una decisión que, señala Cambiemos, el actual alcalde nunca fue capaz de explicar. "Ya dijimos en su momento que Emilio Bascuñana parecía más próximo al Caso Brugal que al interés de Orihuela y que quería que el Ayuntamiento actuase como defensa de Fenoll y no como acusación particular", ha señalado Bernabé.

A juicio de la formación "reiteramos que, diga lo que diga la sentencia, el Caso Brugal es corrupción: hay una verdad social y científica mucho más contundente que una verdad judicial emanada de un proceso que ha sido, cuando menos, cuestionable". Por ello, consideran que se debería haber recurrido la sentencia "por el bien y la dignidad del municipio de Orihuela". "Ya hemos visto que Bascuñana está del lado de sus padrinos, siempre estuvo con ellos

incluso en los años más turbios del PP que, años que por lo visto, todavía no han pasado", señala el edil de Cambiemos. "Ahora falta ver cuál será la minuta final y cobro del señor Porras (el abogado que contrató el alcalde) al que, insisto, parece que han contratado más como defensa del Caso Brugal que como acusación".

El portavoz de la formación ironiza con el modo en que han aprobado este acuerdo: "Lo han aprobado por vía extraordinaria y urgente, y no lo han comunicado en la nota de prensa oficial publicada en la web municipal, no deben sentirse muy orgullosos de ello", dice Carlos Bernabé.