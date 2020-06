Eduardo Dolón: "Con los 12 millones de inversión previstos este año se crearán 1.000 puestos de trabajo en Torrevieja"

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha anunciado que tiene previsto convocar para la próxima semana el pleno donde se aprueben definitivamente los presupuestos de este año. Un anuncio importante ya que estos conllevan una inversión de 12 millones de euros que el regidor ha asegurado que permitirán "crear 1.000 puestos de trabajo" gracias al fomento, entre otros aspectos, de la obra pública. Así lo ha señalado el primer edil en el encuentro digital que ha mantenido hoy dentro de los Foros Municipales, una iniciativa que ha creado INFORMACIÓN con el patrocinio de Global Omnium y el ayuntamiento torrevejense, donde el regidor ha hablado de los retos a los que se enfrenta su municipio tras la crisis sanitaria y ha contestado a las preguntas de todos aquellos que se inscribieron para participar en esta iniciativa que ha moderado el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot. El encuentro se ha alargado por espacio de hora y media.

El regidor torrevejense ha iniciado su intervención recordando los difíciles momentos que atraviesa la sociedad por culpa de la crisis sanitaria antes de abordar los retos de futuro a los que se enfrenta su municipio por la pandemia. En este sentido, ha señalado que es la hora de "invertir" y por ello, además de los 12 millones de euros previstos en los presupuestos -que ha calificado de "los más sociales y participativos"-, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una importante partida destinada a solventar los efectos de la crisis sanitaria en sectores como la hostelería o el turismo y en los colectivos más vulnerables, con casi 900.000 euros para facilitar menús y alimentos a las personas más necesitadas. Dolón ha explicado que Torrevieja es "uno de los municipios más ricos" al contar con más de 100 millones de superávit "mucho de lo que no se gastó en el mandato anterior" que ha calificado como un "tsunami" y que asegura que la gestión del anterior equipo de gobierno "nos ha lastrado". Pero ha dicho que es momento de mirar al futuro centrándose en varios pilares como la modernización de la administración, con la puesta en marcha de la administración electrónica, en paliar el déficit de la plantilla municipal, que aumentará un 10%, o en atender a zonas "que necesitan más atención, como la pedanía de La Mata o Las Torretas", para las que ha anunciado importantes inversiones en los próximos años.

El regidor tiene ahora la vista puesta en poner en marcha dos importantísimos contratos como son el de la recogida de basuras, de más de 100 millones de euros, y el del transporte urbano, para aumentar la frecuencia y las líneas. "También recuperar el ámbito cultural", ha añadido y ha hecho hincapié en que "hemos recuperado la ciudad para todos, gracias a una mejor accesibilidad".

Turismo residencial



Uno de los aspectos en los que más ha incidido Eduardo Dolón es en poner en valor el turismo residencial y el de las viviendas turísticas, y más ahora con la crisis sanitaria. No obstante, Torrevieja es reconocida en España y en Europa por su alto porcentaje de vivienda de uso turístico, con una capacidad máxima para 250.000 personas. Además, cuenta con 7.000 plazas de apartamentos turísticos, frente a las solo 2.000 de planta hotelera. "Tenemos una oportunidad brillante para potenciar el apartamento turístico", ha reconocido el regidor quien ha asegurado que las previsiones de ocupación en este tipo de alojamiento "están siendo mejores que las de otros años". También ha anunciado que su administración va a agilizar la construcción de viviendas turísticas y para ello ha nombrado a un director general, un funcionario, para que en dos años "se agilicen los trámites burocráticos".

También se ha referido a la puesta en marcha, desde mañana, de las playas del municipio con la contratación de más de 150 controladores que vigilarán que se cumplan las medidas de seguridad e higiene. En este sentido, el regidor, a preguntas de los lectores sobre la polémica creada en las redes sociales para que no viajen este verano los madrileños -el principal turismo nacional del municipio proviene de Madrid- ha querido restarle importancia y ha señalado que "no hay que ponerle sesgo a ninguna comunidad autónoma". Y también ha hecho un llamamiento a la comunidad extranjera para que este año pueda visitar la ciudad "con total tranquilidad" porque se pueden garantizar todas las medidas de seguridad "y contamos con dos hospitales que han hecho un gran trabajo estos meses" lo que ha permitido "no haber tenido saturación y haber sido de los primeros municipios en estar ya sin nuevos casos de coronavirus".





Relación con Generalitat



Dolón no se ha mostrado tan complaciente con la Generalitat de la que ha dicho que "me gustaría tener una mejor relación". El alcalde torrevejense ha criticado que no haya acudido a la ciudad, desde que es alcalde, ningún conseller "a excepción de la consellera de Innovación, y vino a un foro". Asegura que ha remitido más de medio centenar de correos electrónicos al gobierno autonómico solicitando diferentes reuniones para tratar los temas pendientes que tienen que ver con la administración autonómica, aunque sí ha agradecido que le atiendan siempre que les ha llamado tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como el director general de Turismo, Francesc Colomer. Pendientes de hablar con la Generalitat están el asunto del centro de diversidad funcional o la renovación de la concesión del Real Club Naútico.

Al Gobierno de España le ha pedido que agilice la petición de cita que solicitó para tratar el desdoblamiento de la N-332 y que también se tenga en cuenta la construcción de la red ferroviaria que una la costa con el Tren de Alta Velocidad, así como las obras pendientes del dique de Poniente "que llevan un año modificando el proyecto".





Pluviales

Dolón se ha referido a la inversión de más de 80 millones de euros de Agamed, la empresa que gestiona el agua en Torrevieja, para acabar con los problemas de pluviales en los próximos años, como adelantó este fin de semana INFORMACIÓN. "Hoy firmamos el acuerdo", ha adelantado.

Sobre la reversión del Hospital de Torrevieja a la sanidad pública, Dolón ha dicho que lo que quiere es "la mejor atención sanitaria para la ciudad, como la que hemos tenido estos años". Y ha añadido que lo que no quiere es "lo que ha pasado en Alzira, que es un modelo igual al de Torrevieja, se revirtió, era también gestionado por Ribera Salud, y ahora hay muchas quejas de los pacientes y de los sindicatos".

En el ámbito cultural, ha anunciado que habrá una noche de Habaneras, tras la suspensión del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía por la pandemia de coronavirus y que el teatro municipal, recientemente reabierto, contará con representaciones teatrales y un musical de cartel en el último trimestre del año. Además, está previsto que se ponga en marcha la sede de la UNED "primero en el centro de Torrevieja, con la intención de llevar los estudios universitarios al edificio junto al Auditorio". Precisamente, en unos meses en autorio y conservatorio se revertirá para pasar la gestión al Ayuntamiento, ahora en manos de la Generalitat.

El regidor también se ha referido al cambio de ubicación de la playa canina "porque las dos que había tenían muchas quejas vecinales" y la actual, en Cala Rocío, "contará con más espacio y mejores servicios". Como proyectos pendientes ha anunciado un parque en La Siesta, la rehabilitación del Palacio de Deportes, la reforma del Paseo de la Libertad, la terminación de la senda peatonal de La Mata, la renovación integral del alumbrado público a led o la mejora de la urbanización Las Torretas.