Los agricultores de la Vega Baja descontentos: 8 meses esperando las ayudas de la Dana y sólo un mes para tramitar

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante ha solicitado al secretario general del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, y a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Isabel Calero, la ampliación del plazo de las ayudas dirigidas a paliar los daños ocasionados por la DANA y otras situaciones catastróficas, que se publicaron en el Real Decreto 540/2020 de 26 de mayo, y donde se ha establecido solo un mes (el último día es el 2 de julio), a diferencia de lo que versaba el borrador de esta ayuda, que estipulaba dos meses de plazo, periodo que suele ser el habitual para todo este tipo de procedimientos (tal y como ocurrió, por ejemplo, con la ayuda por zona catastrófica por inundaciones y desbordamiento del río Segura en el Real decreto Ley 2/2017 de 27 de enero), explican en un comunicado.

"Desde la organización de los agricultores no entendemos que, tras la inexplicable dilación en publicar estas ayudas tan necesarias en más de ocho meses, ahora se produzca la reducción de este plazo en tan solo un mes de forma sorpresiva y sin contar con la opinión de las organizaciones agrarias, con todas las dificultades añadidas que han sobrevenido en los últimos meses debido al estado de alarma, el confinamiento, la implantación del teletrabajo€ y con la laboriosidad que entraña la realización de informes presenciales en cada explotación, requerir a los afectados la documentación pertinente, y más en un momento en el que el desarrollo de la actividad laboral aún no ha recuperado la total normalidad y, menos, presencialmente, como requiere la recopilación de todos los daños de los afectados por la DANA.

"Es necesario que se reestablezca el plazo de dos meses para que no quede en el pensamiento de los afectados la sensación de que han querido reducir el plazo a un mes para que expedientes con derecho a la ayuda se queden fuera. El plazo de este tipo de ayudas, las últimas, las que se aprobaron por el desbordamiento del río Segura en 2017, siempre ha sido de dos meses. Por tanto, si no aceptan la petición de ampliación, requerimos que justifiquen con motivos tal reducción. Lo que no puede ser es que la Administración tarde ocho meses en aprobar un Real Decreto de unas ayudas que eran y son urgentísimas porque dinamitaron todo el sistema productivo agroalimentario de la comarca de la Vega Baja, y nos dejen a nosotros solo un mes para hacer el trabajo de informes presenciales en cada explotación y la recopilación de todo el papeleo", denuncia Eladio Aniorte, presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante.