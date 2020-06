El PSOE de Callosa pone en "cuarentena" la deuda heredada y el PP anuncia una auditoría externa

La tensión política en Callosa de Segura no la ha parado ni la crisis sanitaria. Todo lo contrario, está más viva que nunca. Y todo a colación de la guerra de datos y cifras entre el equipo de gobierno, de PP y Cs, y la oposición, de PSOE y EU. Pero, sobre todo, la polémica se focaliza en los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, uno ahora gobernando y el otro que lo hizo el pasado mandato. El gobierno local aseguraba la pasada semana que, tras realizar una auditoría interna, había "descubierto" una deuda de 2,9 millones de euros heredada del gobierno anterior, es decir, de PSOE, EU y Somos Callosa (Podemos). Sin embargo, desde el PSOE ven las cosas de otra manera y dicen poner "en cuarentena" esa auditoría municipal interna y cuestiona el rigor de sus resultados presupuestarios.

"El anuncio de la auditoría no es más que un burdo intento de tapar una mala gestión presupuestaria", ha asegurado el portavoz del PSOE, Fran Maciá. "En política las casualidades no suelen existir, y no lo es que justo el día después de la denuncia pública del grupo socialista sobre el incremento en un 100% del periodo medio de pago en la legislatura hasta los 75,44 días en el Ayuntamiento de Callosa de Segura, el equipo de gobierno -PP y Cs- haga pública una 'auditoría municipal interna' que nos dicen 'descubre' la cantidad de cerca de 2,9 millones de euros correspondientes a la legislatura 2015-2019 derivado de sentencias judiciales y cuotas a organismos oficiales y concesionarios", se ha quejado el portavoz socialista, quien ha criticado que el Ayuntamiento de Callosa de Segura esté funcionando con los presupuestos prorrogados del ejercicio 2019. "No transmite la sensación el equipo económico responsable de esta auditoría municipal interna de estar en condiciones de plantear excesivos reclamos en cuanto al rigor de las obligaciones contables y presupuestarias cuando ni siquiera están cumpliendo las básicas de presentar y liquidar un presupuesto municipal en los plazos marcados por ley".

Maciá ha defendido que cada presupuesto y liquidación en el mandato 2015-2019, cuando fue alcalde, era con la supervisión y visto bueno de los técnicos municipales "y en base a los criterios contables y presupuestarios marcados por la intervención municipal", por lo que pone "en cuarentena" los resultados presupuestarios de la auditoría realizada por el gobierno local y anuncia que solicitará una copia detallada de la misma. "Los datos que se ofrecen ni siquiera están desglosados queremos comprobar si la auditoría responde a los criterios marcados por el Ministerio de Hacienda por los que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades locales", ha zanjado.

Críticas que no han tardado en ser respondidas por el gobierno local que anuncia ahora que contratará una auditoría externa para "averiguar" la deuda y las facturas impagadas durante el mandato anterior. Lo hace después del trabajo interno de recopilación de datos, facturas y sentencias contra el Ayuntamiento que aseguran "han aflorado" y que supone una deuda del Consistorio "muy superior a la que reflejaba el informe de intervención que recibió el Concejal de Hacienda en junio de 2019, tras la toma de posesión", según el edil de Hacienda, Trino Grau.

Grau ha indicado que "el otro día el alcalde hizo público una relación de datos y deudas que hemos recopilado en los últimos 12 meses de trabajo, y que cuya cuantía, supera con creces los informes recibidos desde intervención. Han aparecido sentencias en los cajones sin cumplir, facturas sin pagar y compromisos sin satisfacer que alcanzan los 2,9 millones de euros", asegura. El gobierno local mantiene que la deuda heredada es de cerca de 3 millones de euros. "Por este motivo el Ayuntamiento va a contratar a una auditoria externa, a profesionales auditores de cuentas inscritos en el ROAC, para que fiscalice de manera cualificada todo el trabajo, porque mucho nos tememos que habrá más sorpresas desagradables, que al final, tenemos que asumir todos los callosinos", ha zanjado el edil de Hacienda.

Esa auditoría externa es la que podrá arrojar luz sobre este asunto, con declaraciones tan dispares entre el gobierno y la actual oposición.

Retrasos

El edil de Hacienda, por otro lado, ha querido salir al paso de los retrasos en los pagos a proveedores que denuncia el PSOE. "Es cierto que ha habido desajuste, precisamente por el hecho de que hemos tenido que hacer frente a muchas deudas acumuladas por el anterior equipo de gobierno y, porque antes solo se contabilizaba el pago a proveedores, y desde el Ayuntamiento estamos resolviendo deudas con proveedores y también con organismos e instituciones a los que hace años que no se pagaba", asegura Grau.

Por otra parte, el concejal de Hacienda ha explicado cuál es la situación con ADIF. "Para que todo el mundo lo entienda, el Ayuntamiento mandó una liquidación a ADIF por 2 millones de euros, a causa de las obras del tren, a su paso por la sierra de Callosa. Adif nunca contestó ni recurrió la liquidación por lo que el juzgado la estimó. Unos ingresos que estuvieron contemplados en los presupuestos y que nunca se cobraron", ha explicado. "Con la entrada de este equipo de gobierno, y tras una reunión con SUMA, se nos informó de que existen varios procesos judiciales abiertos contra el Ayuntamiento de Callosa a causa de esta liquidación, por lo que no solo Callosa no ha cobrado un solo duro de ADIF, sino que además hay que devolver una ejecución de embargo de 40.000 euros que se realizó a cuenta de esos ingresos presupuestados por el anterior equipo de gobierno", ha indicado Trino Grau.