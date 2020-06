¡Brugal sin cola, por favor!

Miércoles, 10 de junio, o 40 de mayo. 10:10 de la mañana. Me acabo de enterar. Me han llamado para contarme que los treinta y cuatro investigados por la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, por el supuesto amaño en el contrato de la recogida de basuras en Orihuela han sido absueltos. La historia ha durado 14 años. ¡Por nadie que pase!. ¡Acho!; ¿tas enterao? ¿qué te parece?.

Conozco de primera mano las vivencias personales de alguno de los investigados, aunque no las voy a referir porque no vienen al caso. Sin embargo, reconozco que el tiempo que ha durado la instrucción/investigación del caso y el posterior juicio -¡14 largos años!- ha sido un sinvivir. Viajes, abogados, nervios, episodios depresivos, estar en boca de todos y todos haciendo juicios sumarísimos con veredictos de culpabilidad y sentencias populares, paseíllos, fusilamientos al amanecer en la tapia del cementerio y sin la asistencia de cura para dar la última palabra de consuelo ni la extremaunción al reo. ¡Muy desagradable!.

¡Todo ha acabado!, pero ¿ahora qué?. ¿Quién repara el daño moral y el deterioro físico -por el desgaste sobre todo mental- de quienes se han visto envueltos en este turbio asunto, catalogado como el juicio por corrupción más importante de la Comunidad Valenciana?. La Fiscalía Anticorrupción pedía penas de cárcel para los investigados, entre ellos dos ex alcaldes de Orihuela -José Manuel Medina (12 años) y Mónica Lorente (10)-, por presuntos delitos de prevaricación, fraude o cohecho.

Me cuentan que Ángel Fenoll, el empresario para quien la Fiscalía pedía más de 34 años de cárcel y que fuera el detonante de toda esta película, rompió a llorar cuando conoció la sentencia. Me dicen que dijo algo así como que "por fin se ha hecho justicia". ¿De qué justicia hablas Ángel?. La historia arranca porque el empresario tuvo la ocurrencia de grabar situaciones y conversaciones que, como se barruntaba que no le iban a conceder la contrata de la recogida de basuras, hizo públicas en una multitudinaria rueda de prensa. Entregó a cada uno de los asistentes una copia de las grabaciones en las que aparecía él, en plan estrella hollywoodiense. ¡A mí, no sé por qué ni con qué fin, también me llegó una copia!. ¡Tampoco voy a revelar quién me la mandó!. Entre medias, me aseguraron que Fenoll -que llegó a entrar, junto con su hijo, José Ángel, en chirona- se querellaría contra quien publicase algo que no fuese de su agrado. ¡Las escuchas se anularon, por, al parecer, ilegales!.

Con llamarme la atención lo de "por fin se ha hecho justicia" que, al parecer, dijo Fenoll a la salida del Palacio de Justicia de Elche, me dejaron boquiabierto -casi ojiplático, como el emoticono del "wasap"-, unas palabras que se ponen en boca de su hijo. Según José Ángel, todo el proceso judicial ha sido "una caza de brujas y una persecución política". Si mal no estoy informado, "los únicos que fueron de caza son los Fenoll, que fueron por lana y salieron trasquilaos". Quisieron jugar a ser Dios -sobre todo el patriarca-, haciendo valer su "posición preferente" en el PP oriolano, en el que -según se jactaban- quitaban y ponían presidentes a nivel local o alcaldes y concejales en el Ayuntamiento. ¿Qué coño caza de brujas, ni qué leches de persecución política?. ¡Aquí, los únicos que perseguían algo eran ellos, que buscaban hacerse con una contrata multimillonaria!. Cierto es que "el caso Brugal" supuso la quiebra familiar de los Fenoles, que, siendo propietarios de un medio de comunicación comarcal, diversificaron su actividad empresarial -no había que poner todos los huevos en el mismo cesto, por si acaso-, pasando de la basura a la chatarra.

¿Y ahora qué?. En el proceso, como dijera el ex alcalde Medina cuando conoció la sentencia, sí que parece que ha habido persecuciones. A éste -Medina- se le abrieron 17 causas y, de momento, ha sido absuelto en 16. ¡Los fiscales parecen tener fijación por alcaldes de Orihuela y no han podido con ninguno. Bueno, "pillaron" a uno, Luis Cartagena, pero fue por otras cuestiones!. La putada es que a partir de ahora, los partidos de la oposición no podrán echar mano del caso "Brugal" para poner en marcha el ventilador para que haya mierda para todos. A partir de ahora, el Brugal será sin cola y que cada "perrico se lama su pijico", aunque "me da que esto no ha terminado, porque el caso, por lo menos a nivel popular, se ha cerrado en falso". Están lloviendo ostias -tanto para la justicia como para los investigados/encausados/exculpados- por la derecha y por la izquierda. Para este viaje -¡de 14 años!- no hacían falta alforjas, pero la justicia ha hablado y, guste más o menos, hay que aceptarla/acatarla.