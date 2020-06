Cambiemos Orihuela alerta de la intención de talar dos grandes árboles para instalar una casa de apuestas

La instalación de una casa de apuestas en la pedanía oriolana de Correntías, junto a un parque infantil, sigue trayendo polémica. Cambiemos Orihuela, tras corroborar que la solicitud para la apertura del local se realizó en julio del pasado año, ha denunciado que la empresa interesada llevó a cabo una petición para talar dos árboles que se encuentran a escasos metros del local "y pensamos que supone otro perjuicio más para el vecindario su pérdida, uno de ellos de gran porte junto a una zona de esparcimiento, como es un parque infantil, al que dejarán sin sombra", ha señalado la edil María Sandoval. Uno de los árboles, además, podría estar contemplado en la Guía de Arbolado monumental que la concejalía de Medio ambiente anunció que iba a elaborar, por el valor sentimental que tiene para las personas del lugar, su porte y los años que tiene.

El pasado pleno de mayo el concejal de Urbanismo, José Aix, fue interpelado por el portavoz de la formación municipalista de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, para conocer la viabilidad de la licencia de obras. A lo que Aix, según la formación, respondió evasivamente alegando que no tenían conocimiento y que preguntasen a Conselleria. Ante estas declaraciones que Cambiemos considera de "falta de respeto al vecindario de Correntías", la concejala María Sandoval ha señalado que "hemos podido corroborar que ese desconocimiento no era tal, porque existen registros de las distintas solicitudes de realización de obras en el local desde julio de 2019 y hemos tenido acceso a expedientes solicitados por Conselleria en los que el área de urbanismo informó, a nuestro parecer de manera muy laxa, puesto que no incluyeron que hubiera una parada de transporte escolar. Esta permisividad, es coherente con su voto en contra de Ciudadanos y Partido Popular a la aprobación de la nueva Ley valenciana del juego recién aprobada. Por enésima vez ponen por delante los intereses de unos pocos en vez de cuidar de la salud de la población y el desarrollo de una pedanía tan castigada y abandonada como Correntías".

Los vecinos de Correntías han comenzado a organizarse para tratar de frenar la apertura del local que consideran que "no traerá nada bueno a la pedanía". María Pérez, una de las vecinas, ha denunciado que en el último pleno el concejal del Ayuntamiento de Orihuela "mintió a todas las vecinas y vecinos de Correntías, negando que tuviesen constancia de ninguna solicitud de dicho negocio" y ha añadido que "no podemos consentir que nos mientan, y nos pongan un negocio que no va a traer ni beneficio ni empleo para las vecinas, es más, supone exponer a la juventud a que caigan en la adicción al juego que tanto daño provoca a las familias".

"Algunas personas del vecindario nos estamos empezando a organizar para llevar a cabo movilizaciones y hacemos un llamamiento a toda la población que esté dispuesta a defender el pueblo, la tranquilidad de éste, y que apueste por la apertura de negocios que creen oportunidades y futuro para la pedanía. Correntías necesita servicios y que su gente pueda quedarse a vivir allí (como por ejemplo: un centro médico, cultural, rehabilitación de viviendas, construcción de nuevas casas, la remodelación de la pasarela, etc.) antes que una casa de apuestas y vicios, que todos sabemos lo que traen a los jóvenes, y en consecuencia a toda la población", ha criticado esta vecina.