Identidad divino tesoro, ya te vas para no volver

¡Sí, a Orihuela se le cae la piel a tiras!. Su principal seña de identidad, lo que en otro tiempo fue señorío, orgullo de propios y extraños, se desmorona, se cae a cachos. Pasear por las calles de Orihuela es un acto de fe porque enseguida te das cuenta de que "el patrimonio de la ciudad más monumental de la Comunidad Valenciana está herido de muerte, arponeado por el ballenero del tiempo". Ese patrimonio debería ser el orgullo de los oriolanos y el imán para atraer al visitante. Un patrimonio que debería ser la principal fuente de riqueza de "la joya más monumental de la corona". Sin embargo -y a las pruebas podríamos remitirnos- ese patrimonio es el mismo que parece no importar, porque, total, el oriolano de a pie y el oriolano desgobernante están tan acostumbrados a ver "tal ruina" que parecen no prestarle/darle atención/importancia.

Creo que no es la primera vez que hablo del patrimonio histórico y cultural de Orihuela. No es la primera vez que, más que hablar, pongo el grito en el cielo reivindicando la puesta en valor, de una puñetera vez, de un patrimonio que para sí quisieran otras muchas ciudades de la zona, que, con mucho menos, tienen, por ejemplo, dos Patrimonios de la Humanidad, consideraciones/declaraciones que explotan al máximo para mostrar al mundo sus excelencias. ¡Coño; si hasta se ha apropiado de uno de los platos típicos de la Vega Baja, el arroz con costra, que, por cierto, según dicen -no sé si será verdad-, degustaron/probaron los Reyes Católicos cuando pasaron por Orihuela, donde convocaron cortes, en su viaje para conquistar Granada (realmente vinieron a pedirle perras a la nobleza oriolana para seguir guerreando contra el moro). De hecho -creo que alguna vez lo he referido- "en la fachada de la iglesia de Santiago hay un escudo en el que aparece una granada cerrada porque la ciudad de la Alhambra todavía era/estaba gobernada por Boabdil el Chico".

Le ha tocado el turno a la sacristía de la iglesia de las Santas Justa y Rufina, copatronas de la ciudad (la patrona y alcaldesa honorífica es la Virgen de Monserrate). ¡Me cuentan que han empezado a arreglarla!. Antes fueron otros monumentos. ¡Hasta cinco hay en Orihuela: la catedral, el palacio episcopal, Santo Domingo, la iglesia de Santiago y la referida de las Santas Justa y Rufina!. No hace mucho leí un artículo firmado por mi compañero barriguero Joaninasi López-Bas, abogado, ex inquilino de la Esquina del Pavo y ex diputado nacional, en el que, al hilo de lo que algunas fuerzas políticas locales exigen para "solucionar su deterioro", hablaba de la propiedad de estas "cinco perlas/joyas" y, consecuentemente, sobre quien tiene la responsabilidad de mantenerlos, como se dice en el ejército, en "perfecto estado de revista".

Al margen de que las administraciones local, provincial, autonómica o nacional "puedan ayudar" a la conservación del patrimonio cultural del que disfrutamos los oriolanos -como sucediera a raíz de la exposición "La Luz de las Imágenes-Semblantes de la Vida", para la que, en 2003, se invirtieron casi 20 millones de euros, de los que la Consellería de Infraestructuras aportó casi siete y medio-, la responsabilidad recae en los dueños de los cinco monumentos, la Iglesia. Pero, a ésta -la Iglesia- parece importarle poco el estado -lamentable- que presentan estos edificios. Y lo digo porque no es el primer caso de derrumbe que se presenta. Sólo hay que darse una "vuelta a los puentes" y, al pasar por la calle Mayor -también conocida como la calle Pescadores, por las numerosas redes que "envuelven" varios edificios-, pararse ante el palacio episcopal, mirar su fachada y darse cuenta de que "la cornisa está envuelta en mallas para evitar que los desprendimientos que se producen puedan herir a los viandantes". ¡O el derrumbe de la iglesia de la Merced, actual Museo de Semana Santa!. El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de evitar que se produzcan accidentes, pero la Diócesis está obligada a conservar su patrimonio.

¿Cuántas veces hemos leído en los periódicos y escuchado en las radios el mal estado que presentan partes/zonas concretas del Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, donde se custodia la imagen de la patrona de la ciudad?. ¡Muchas, verdad!. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué no se actúa sobre la iglesia de San Agustín, cuya torre amenaza con derrumbarse el día menos pensado?. ¿Qué estado presentaría la iglesia de Santiago para que el dinero -unos 500 millones de pesetas- que iba destinado a la restauración de otros edificios se redirigiera a la recuperación de la iglesia gótica?. En fin, parafraseando a Rubén Darío: "identidad, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer€".