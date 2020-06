El Ayuntamiento de Torrevieja improvisa un acceso a la sede electrónica a más de cien funcionarios con ordenadores inservibles para el nuevo sistema

El Ayuntamiento habilita la cita previa en el Prop y el Registro tras las colas de los últimos días y la ampliará a otros servicios. El concejal admite que la red de ordenadores municipal "necesita una profunda renovación" que ya está prevista en los presupuesto de 2020.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja vio el cielo abierto cuando pudo tramitar por la vía de urgencia la contratación directa, sin concurso, una empresa especializada de la implantación de la administración electrónica. Algo que iba a resolver un retraso de años del Ayuntamiento de Torrevieja con respecto a la mayor parte de ayuntamientos del país. Lo hizo valiéndose de dos poderosas razones: de la situación del estado de alarma, que ampara esos contratos rápidos al margen del importe y sin concurso, y la imposibilidad de mantener la mayor parte de los servicios presenciales de cara al público. Mientas que otros ayuntamientos podían gestionar por vía telemática su relación con los administrados pese a la pandemía el de Torrevieja seguía anclado en el pasado.

Sin embargo, la puesta en marcha del sistema no está siendo sencilla para los funcionarios y los ciudadanos. Al menos un centenar de terminales informáticos de los principales departamentos municipales son inservibles para asumir la aplicación aportada por la empresa para la gestión electrónica de los expedientes porque solo funcionan con un sistema operativo antiguo que no permite la nueva aplicación. No pueden acceder a la aplicación de gestión de la administración electrónica. Algo que ha obligado a que muchos funcionarios, de forma voluntaria, pongan a disposición del Ayuntamiento sus equipos particulares, aunque es algo que, por otra parte, ya han hecho obligados por el teletrabajo y además la aplicación funciona en todo tipo de dispositivos, como los móviles o tabletas.

Para resolver los problemas de acceso el área de Innovación ha puesto en marcha una solución provisional a través de una conexión a un servidor. Un parche del que ya tienen experiencia otros departamentos municipales que tuvieron que anticiparse a la administración electrónica de forma parcial como Contabilidad o Censo y Estadística porque la administración autonómica o estatal ya solo funcionan bajo ese marco digital.

Durante el anterior mandato municipal los informes previos al proceso de implantación de la administración electrónica -que aparecía como una obligación legal desde 2018 recogida en la nueva ley de Procedimiento Administrativo en 2015- ya advertían del desfase tecnológico de buena parte de la red de ordenadores de la Casa Consistorial. De ahí que contemplaran una inversión inicial de más de dos millones de euros. En este sentido, el concejal de Innovación, Ricardo Recuero, ha explicado hoy a INFORMACIÓN que el Ayuntamiento necesita una renovación "profunda" de sus terminales informáticos. Algo que está previsto en una partida presupuestaria este 2020. El edil restó importancia al problema de acceso y aclaró que está resuelto a través del servidor.

La adjudicación se formalizó el 25 de mayo a favor de Espúblico Servicios para la Administración con un contrato de 135.000 euros por un año (impuestos incluidos). La empresa solo ha aportado la aplicación informática y una parte de la formación. Nada más.

El municipio ha tenido que improvisar el trabajo de digitalización de los expedientes en marcha con un equipo de cinco personas. Según fuentes municpales esa digitalización se ha llevado a cabo sin supervisión por parte de los técnico que deben cotejar la veracidad de la documentación pública y si está completa.

A este problema técnico se le ha sumado durante estos días de implantación la falta de formación de los funcionarios a la hora de trabajar con esta herramienta. Falta de formación que también se traslada a los ciudadanos a los que se les está reclamando la firma digital para operar en la administración electrónica sin acudir presencialmente al Ayuntamiento. Algo que paradójicamente incrementó las colas en el registro y Prop del Ayuntamiento, que coincidieron con la apartura de plazos para solicitar distintas ayudas ligadas a la crisis sanitaria. Las colas se han reducido después de que el Ayuntamiento pusiera en marcha un sistema de cita previa a través del portal de administración electrónica y para el que se anuncia su ampliación al resto de departamentos municipales como Censo y Estadística -un clásico en la imagen de las largas esperas y colas en Torrevieja- , Deportes, Turismo, Bienestar Social, Alcaldía, residentes interancionales y patronatos de Habaneras y Cultura.



Balance

Por otra parte, el concejal de Innovación Recuero, ha hecho balance del funcionamiento desde el 1 de junio de la sede electrónica y ha dicho que "la llegada de la administración electrónica" están siendo muy significativos.

En esta primera semana de funcionamiento, se han puesto en marcha un total de 1.525 procedimientos, de los cuales, el 59,61% ya se están realizando a través de la sede electrónica. Recuero ha indicado que, si comparamos los datos, del lunes 1 al viernes 5 de junio se han atendido de manera presencial a 616 personas, empresas o asociaciones, mientras que a través de la sede electrónica han sido tramitados gestiones a un total de 909 personas, empresas o asociaciones.

Otro dato muy significativo, añade el edil de Innovación, es que desde la puesta en marcha de la sede electrónica se ha aumentado el caudal de entrada de gestiones, trámites, peticiones, etc. al Ayuntamiento, en un 20%.

Los servicios más demandados durante estos primeros siete días han sido la petición de Certificados de Empadronamiento, las solicitudes de Ayuda del Fondo Social del Agua y distintos trámites con los departamentos del Ayuntamiento de Torrevieja.

Recuero ha anunciado la puesta en marcha del sistema de gestión de CITA PREVIA a través de la Sede Electrónica, a partir de mañana miércoles, 10 de junio, para Registro, sistema que se irá haciendo extensible al resto de departamentos municipales en los próximos días, lo que permitirá al ciudadano pedir cita con el Ayuntamiento para poder gestionar cualquier trámite que necesite de manera presencial, de una forma más rápida, ágil y sin tiempos de espera. Esta cita previa no requiere de firma electrónica.