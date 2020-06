Benejúzar no pagará el incremento de horas que sus agentes de la Policía Local han realizado durante la pandemia

El alcalde esgrime un informe jurídico para rechazar el abono en el que se sostiene que todos los servicios prestados durante el Estado de Alarma tiene carácter "ordinario" y "su realización es obligatoria"

El sindicato CSIF quiere denunciar que el equipo de gobierno de Benejúzar, integrado por PSOE y Ciudadanos, "se niega a pagar el incremento de horas en las jornadas de trabajo que han realizado los miembros de la Policía Local de Benejúzar durante la pandemia".

Desde CSIF se recuerda que el equipo de gobierno encabezado por el alcalde la localidad, Antonio Miguel López Arenas, y la teniente de alcalde, Rosa María García Ballester, solicitó, "a sabiendas de la escasez de efectivos con que cuenta la plantilla policial, que los servicios deberían cubrir las 24 horas como mínimo con dos agentes por turno, conllevando un aumento significativo de las jornadas de trabajo por parte de cada agente". El sindicato concreta que "ningún miembro" de la plantilla, formada por siete agentes, "puso objeción alguna a trabajar sin descanso, poniendo en riesgo su salud, así como la de sus familiares, con tal de que Benejúzar contara con las medidas de seguridad oportunas para afrontar una crisis sanitaria de tal magnitud".

Tras el paso de las semanas, y retomando los turnos habituales ante la progresiva normalización de la situación "habiendo iniciado las fases de desescalada, nos encontramos con que el Equipo de Gobierno se negaba a pagar el trabajo extra realizado, aludiendo excusas tan lamentables como que en otros municipios no se pagaba por ese exceso de días trabajados o mediante escritos firmados por la secretaria del Ayuntamiento con argumentos, cuando menos, discutibles".

A pesar de "esta vergonzosa actitud por parte de los responsables municipales los agentes continúan trabajando los turnos impuestos, por y para Benejúzar, mientras no se decrete la finalización del estado de alarma, sabiendo que el Equipo de Gobierno no es partidario de pagar a sus funcionarios por el trabajo realizado, ante lo cual desde CSIF se va a recurrir a la vía judicial para reclamar las cantidades oportunas, como también se van a poner los hechos en conocimiento de Síndic de Greuges, del Defensor del Pueblo y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias".

Ciudadanos se ha desmarcado de su socio de gobierno del PSOE y asegura que esas horas deben abonarse, mientras que el PSOE esgrime un informe de los técnicos para tumbar el abono.



Gabinete jurídico

Un informe técnico del gabinete jurídico del Ayuntamiento de Benejúzar establece "la imposibilidad de reconocer como horas extra los servicios que la Policía Local presta desde la declaración del Estado de Alarma". El texto sostiene taxativamente que "cabe concluir, pues, afirmando que todos los servicios policiales realizados conforme al cuadrante vigente durante el Estado de Alarma no pueden ser considerados, bajo ningún concepto, como servicios extraordinarios y consecuentemente no pueden ser retribuidos mediante gratificaciones".

En esta dirección el alcalde de Benejúzar, Miguel López, ha salido al paso de las acusaciones vertidas por el sindicato CSIF, que ha asegurado que el Ayuntamiento se niega a pagar horas extra a los agentes de la Policía Local por su labor durante el Estado de Alarma. "Esto es rotundamente falso. Reconozco y admiro el trabajo de nuestro agentes y de todos nuestros empleados, lo que ya lo hemos hecho en otras ocasiones como en los episodios de la DANA de septiembre, pero políticos y funcionarios debemos respetar la legislación vigente".

López Arenas ha asegurado que se comprometió a mantener una reunión para valorar este tema una vez terminado el Estado de Alarma, a pesar de que el Consistorio benejucense no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del sindicato. "No nos han comunicado nada, pero ellos saben, porque así se lo he trasladado en más de una ocasión a los policías, que nuestra voluntad es que nuestros agentes estén en las mejores condiciones y con todas las garantías legales".

El mismo informe jurídico sostiene que todos los servicios prestados durante el Estado de Alarma tiene carácter "ordinario" y "su realización es obligatoria". Aclara también que si se realiza "la prestación de un servicio fuera del cuadrante establecido en el Estado de Alarma, a modo de refuerzo, entonces sí estaríamos ante un servicio extraordinario remunerable mediante una gratificación".

En tercer lugar, el documento legal sostiene "de manera diáfana" que si al final del ejercicio –anual- los agentes hubieran rebasado el límite de horas legal, incluidas las realizadas durante el Estado de Alarma "el Ayuntamiento deberá compensar ese exceso de jornada, bien mediante la concesión de períodos de descanso adicionales o, en su caso, mediante la correspondiente retribución".

Miguel López ha informado que, pese "a la rotundidad del informe jurídico la petición de los agentes puso en conocimiento de la Secretaría Municipal para ver la manera de proceder". El alcalde ha reiterado que "nos basaremos en los servicios jurídicos y lo que nos digan los funcionarios del Ayuntamiento, aunque ya hemos reconocido el esfuerzo que, por ejemplo, hacen los agentes que vienen de fuera hasta Benejúzar, por lo que les hemos compensado el kilometraje".

El primer edil, finalmente, ha reafirmado su predisposición a hablar "de todo con todos los empleados municipales, siempre cumpliendo con la legalidad vigente como ya he dejado claro", si bien ha remitido estas negociaciones a que "llegue el momento oportuno que no es precisamente ahora en plena fase de desescalada". La nota no hace alusión al desencuentro que la decisión del alcalde ha provocado en el equipo de gobierno con Ciudadanos y su teniente alcalde, Rosa García, que además es letrada, quien mantiene que se pueden pagar las horas extra tal y como se hizo en su día con el despliegue por la DANA de septiembre.