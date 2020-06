Torrevieja ordena el cierre de una terraza del principal espacio de ocio nocturno del polígono Casagrande

El Ayuntamiento no ofrece cifras sobre el número de solicitudes de ampliación de terrazas -aunque la mayoría se han ampliado- y asegura que no autorizará las peticiones cierre de calles hasta contar con un informe del área de Urbanismo. Una parte de los locales incumple la ordenanza municipal y ocupa vados o aceras en pasos de peatones. Ocupación de Vía Pública solo cuenta con dos agentes para vigilar terrazas y obras.

El Ayuntamiento ha ordenado el cierre de una terraza de la principal empresa de ocio nocturno de la ciudad en el polígono industrial Casagrande en la avenida de Delfina Viudes, junto al parque acuático, según ha confirmado a INFORMACIÓN el concejal de Seguridad, Federico Alarcón.



La empresa, que puso en marcha esta zona de ocio tras una inversión millonaria el pasado verano de 2019, estaba utilizando el espacio al aire libre de un local que funciona bajo una licencia de discoteca desde la fase 1. Ese tipo de actividad no está autorizado ni en fase 1, ni la 2. A ese uso suma el de otras terrazas, en el mismo emplazamiento, que sí cuentan con licencia como pub o restaurante.



Las discotecas permanecen cerradas bajo el estado de alarma -y que tampoco está previsto que reabran durante la Fase 3 de desescaladada del estado de alarma provocado por el brote de coronavirus-.



El mismo local que concentra varios pubs y un restaurante, sí puede seguir prestando sus servicios de terraza para esos locales. La Policía Local y la Guardia Civil recibieron varias denuncias vecinales y vídeos en los que aparecían las terrazas abarrotadas de público. Alarcón indicó que ha dado orden expresa a la Policía Local para que se supervise el cumplimiento de la orden de cierre en los distintos turnos de trabajo de los agentes y explicó que el Ayuntamiento ha iniciado un expediente sancionador aunque, dijo, que desconoce si la Conselleria de Presidencia está llevando a cabo uno en función del aforo del recinto -como ha hecho en otras ocasiones en Torrevieja-.



El concejal también ha informado que ha preparado con la gerencia de Marina Salinas reuniones de coordinación para evitar la imagen de aglomeraciones de público en los accesos que se produjeron el pasado fin de semana. En Marina Salinas han reabierto varios locales de cafetería, restaurante y pubs con grandes terrazas. El control de acceso al propio recinto y después a los locales provocó aglomeraciones de público el viernes y sábado pasado. Marina Salinas permitió además el acceso al aparcamiento que estaba repleto de vehículos. La mayor parte de los usuarios no llevaba mascarillas.





En #Torrevieja "ensayando" para la fase 2 en Marina Salinas. ¿Qué puede salir mal? pic.twitter.com/NMQDDIANaB — David Pamies (@David_Pamies_) May 30, 2020

Ampliaciones

Por otra parte, Alarcón explicó que los servicios técnicos municipales están elaborando un informe sobre las zonas del casco urbano en lasal afectar al tráfico. El Ayuntamiento ha recibido solicitudes para llevar a cabo este cierre- que el edil no cuantificó- pero no se van a atender hasta que ese informe esté listo, algo que posiblemente no ocurrirá hasta mediados o finales de este mes. Alarcón dijo que se tendrá en cuenta, una vez que se establezcan las zonas "rojas" en las que se no se puede autorizar el corte de calle, el resto de solicitudes considerando aspectos como la afectación a accesos de garajes o número de comunidades de vecinos afectados.La mayor parte de los bares, cafeterías y restaurantes que han reabierto en Torrevieja han ampliado su terraza. El Ayuntamiento de Torrevieja no ha facilitado los datos sobre autorizaciones, ni tan siquiera si esas ampliaciones se están realizando bajo una autorización expresa a través de un procedimiento administrativo. El Ayuntamiento facilitó al reabrirse el sector en fase 1 un formulario de solicitud tanto de ampliación como de corte de calle. Alarcón aclaró que la ampliación no tiene por qué corresponderse con el número de mesas que el local ubicaba antes de la crisis sanitaria. De hecho, la ordenanza municipal no dispone un límite de superficie y solo establece esa limitación en la disponibilidad de espacio.Numerosos establecimientos están incumpliendo la ordenanza de ocupación de vía pública bajo la justificación de la ampliación por la crisis sanitaria. Además lo están haciendo sin pedir permiso a las comunidades de propietarios afectadas. En Torrevieja se pueden observar terrazas que cortan el paso a pasos de peatones o ampliaciones sobre las plazas -plaza de Waldo Calero con Joaquín Chapaprieta-; locales que apenas dejan un pasillo de dos metros en calles peatonales -Torrevejenses Ausentes-; establecimientos que ocupan amplios espacios en los paseos en dominio público marítimo sin que intervenga Costas o el Ayuntamiento- paseo de Juan Apricio; locales que "rodean" los bancos de ese mismo paseo con sillas y mesas, entre otras muchas situaciones o establecimientos que ampliado el número de mesas sin distanciarlas dos metros, con lo que han doblado o triplicado su capacidad. También hay algunos restaurantes en el centro que han optado por no abrir hasta que no esté autorizado el uso casi al cien por cien del interior de los locales. En Torrevieja trabajan en torno aEn torno al 80% cuenta con terraza. Los problemas y polémicas en torno a la gestión de la ocupación de la vía pública en Torrevieja no son nuevos y se remontan a varios años y se derivan decon los locales, donde se prioriza la actividad económica -algo que en estos momentos se ha acentuado- en detrimento del descanso o la accesibilidad de los vecinos, que en teoría debería garantizar el cumplimiento de la ordenanza.El área de ocupación de vía pública solo cuenta con dos agentes adscritos a la vigilancia de la ordenanza y horario diurno aunque otras unidades de la Policía Local pueden actuar en caso de ser requeridas.debe supervisar además el uso de la calle para acopio de material y actividade de obras.Torrevieja no ha planteado todavía el cierre de calles para su uso peatonal en el centro como han resuelto desde hace semanas, con la entrada en la fase 1, municipios como Alicante, Elche y Orihuela, aunque en el caso torrevejense las zonas de tránsito peatonal se concentran en paseos que ya son peatonales junto al mar.