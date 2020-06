PSOE, Verdes y Sueña piden un informe a la secretaria sobre la legalidad de la exposición de los presupuestos 2020 del Ayuntamiento de Torrevieja

La petición pone en duda que se haya expuesto al público de forma accesible el documento para que los vecinos puedan presentar alegaciones.

PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja han solicitado a la secretaria general del pleno que se pronuncie sobre la legalidad de algunos aspectos de la tramitación del proceso de exposición pública del proyecto de presupuestos municipales 2020, que fue aprobado inicialmente hace unas semanas. La iniciativa de solicitar el informe partió del edil de Sueña Torrevieja, Pablo Samper.

Entre otras cuestiones se pregunta a la fedataria si el documento del presupuesto debería estar expuesto al público de forma material en el Ayuntamiento desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia accesible a los ciudadanos para permitir las reclamaciones y salvaguardar el derecho fundamental a la participación pública. Algo que -aunque no lo recoge la solicitud- podría no haberse cumplido durante varias jornadas puesto que el Consistorio ha estado blindado al acceso a ciudadanos por el estado de alarma y el municipio no ha informado de la disponibilidad de esa documentación. También si han estado disponibles para los ciudadanos otros trámites como las expropiaciones forzosas que afectan al capítulo de gastos, modificación de ordenanzas o del planeamiento municipal, entre otros.

También se preguntan desde la oposición al equipo de gobierno del PP si los concejales están legitimados, además de como ciudadanos, para la presentación de reclamaciones y alegaciones en los trámites de exposición al público, al margen del sentido del voto expresado en la aprobación inicial del presupuesto.

Es la primera vez en este mandato que la oposición suma sus firmas hasta un tercio del número necesario para que sea viable una petición de informe a los técnicos. En el documento aparecen las firmas de los cinco ediles del PSOE, los tres de Los Verdes y el concejal de Sueña.

Ante las dudas iniciales en el seno del PSOE sobre si estampar su rúbrica en esta propuesta -disipadas a última hora por la dirección del PSPV- también se realizó la propuesta a Vox, formación que inicialmente estaba dispuesta a apoyar la iniciativa aunque después declinó. La edil de Ciudadanos, Pilar Gómez, mostró por anticipado su negativa a secundar la solicitud.

Los presupuestos fueron aprobados inicialmente con los votos de la mayoría absoluta del Partido Popular el 13 de mayo. Desde ese momento comenzó la exposición al público de 15 días hábiles que concluyen esta semana.