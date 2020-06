El PSOE de Torrevieja reclama una solución para las colas en el PROP

La implantación de la administración electrónica "no está ofreciendo el mejor estreno que se podía esperar", en opinión del grupo municipal del PSOE en Torrevieja. El cambio a la Fase 2 en nuestra comunidad ofrece la posibilidad de realizar gestiones administrativas que hasta la fecha no se podían practicar", explica el concejal de esta formación, Andrés Antón. El registro del Ayuntamiento y la oficina PROP están sufriendo una sobrecarga de trabajo que origina una masificación de personas en cola próxima a las cercanías "de la Casa Consistorial que, además de llamativa, teniendo en cuenta la situación sanitaria que sufrimos, no es sanitariamente aconsejable", según la misma fuente.



Desde el grupo municipal del PSOE "entienden los motivos que originan esta situación, pero no podemos compartir la nula previsión del equipo de gobierno ante esta más que previsible circunstancia".



Ya son dos las semanas que el aumento en esta atención al público se estaba produciendo en la puerta del Consistorio "pero en los cuatro días que disfrutamos del sistema telemático, sigue creciendo en su masificación".



El PSOE de Torrevieja se pregunta por qué no se produce un refuerzo provisional con funcionarios pertenecientes a departamentos menos activos en esta pandemia, "aliviando de esta forma la presión de trabajo que tienen los trabajadores de esta área durante estos días".



Al mismo tiempo también "pensamos que sería factible disponer de las instalaciones del Teatro Municipal o del Centro Cultural Virgen del Carmen para poder aliviar la atención al público. Sabemos que en las instalaciones de La Mata es posible realizar el trámite, pero entendemos que el desplazamiento para todos los ciudadanos no es posible.

Por estos motivos desde el grupo municipal hacemos un llamamiento urgente al Alcalde para que tome la iniciativa en este aspecto y active algún cambio en aras a mejorar esta atención tan fundamental en estos días a la ciudad de Torrevieja.



Al mismo tiempo nos ponemos una vez más a la plena disposición del equipo de Gobierno para realizar cualquier labor nos pudiera ser encomendada por parte de los concejales este Grupo Municipal".





La administración electrónica está permitiendo la agilización de trámites en varios departamentos. En especial Censo y Estadística -donde continúan también las colas, al igual que en Servicios Sociales-. Sin embargo, muchos vecinos no están familiarizados con los certificados o autorizaciones que hay que tramitar para poder operar online ni tampoco con las herramientas informáticas necesarias para ello. La mayor parte de los vecinos que están haciendo las colas -que ocupan la acera de la calle Maldonado y buena parte de Ramón Gallud incluso hasta en el cruce con Clemente Gonsalvez- están tramitando las ayudas de exención del pago de las facturas de agua potable, entre otras bonificaciones impulsadas por el Ayuntamiento con motivo de la crisis sanitaria. Muchos de ellos hacen esa cola precisamente para tramitar la firma electrónica y poder realizar otras gestiones sin acercarse a las dependencias municipales.