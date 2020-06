APADAC defiende que el Ayuntamiento de Callosa le pagó cinco meses sin pedir facturas

La Asociación Protectora de Animales Domésticos Abandonados de Callosa de Segura APADAC ha asegurado que el Ayuntamiento le pagó las cuotas desde junio a octubre, estando PP y Cs en el gobierno local, sin solicitarles las facturas que ahora le piden para hacer frente a las mensualidades de noviembre a mayo. La protectora, que gestiona el servicio de recogida de animales domésticos en la calle (perros y gatos) al haber ganado un concurso público, anunciaba esta semana que se veía obligada a suspender temporalmente el servicio por los impagos municipales desde el pasado mes de noviembre, y que ascienden a unos 6.000 euros. El alcalde del municipio, el popular Manuel Martínez, defendió el hecho de que el Ayuntamiento no haya hecho frente a los pagos en que la protectora no ha presentado las facturas, necesarias para proceder al pago, desde hace más de un año, por lo que legalmente no puede hacer el abono. Martínez, señaló que "es cierto que existe un contrato con esta asociación, pero en el Ayuntamiento no tenemos constancia de ninguna factura desde hace más de un año, por lo que no podemos hacer ningún pago a esta asociación. El Ayuntamiento de Callosa no puede saltarse la ley de contratos públicos de la administración, y obviamente, no podemos pagar nada si no hay una factura de la asociación con sus impuestos correspondientes".

Unas palabras que no han sentado nada bien a APADAC que critica que se haya puesto en tela de juicio la transparencia de su gestión. "Esta asociación lleva más de 12 años manteniéndose en gran medida gracias a la confianza de la gente a través de sus donativos. En los peores momentos en los que no se ha recibido ayuda de las instituciones, estos animales han salido adelante gracias a voluntarios, socios y colaboradores que han confiado en nuestra gestión", han señalado en un comunicado. "Se ha puesto en tela de juicio nuestra intención de cumplir con nuestras obligaciones tributarias e insinuando que lo que solicitamos supone saltarse la Ley de Contratación. Nada más lejos de la realidad", han manifestado.

APADAC critica que nadie del Ayuntamiento les haya advertido de la existencia de un problema o irregularidad a la hora de gestionar el pago. "La práctica y la lógica nos dice que a la hora de gestionar el pago de un servicio, si hay algún problema que lo impida, irregularidad, si falta documentación o hay cualquier otra incidencia, lo normal es requerir al solicitante o interesado para subsanar o aclarar, y no se nos ha requerido en ningún momento, ni siquiera a la hora de abonar las cinco cuotas (correspondiente a junio , julio, agosto , septiembre y octubre de 2019) que sí nos han efectuado sin advertir el problema de facturación que ahora nos achacan". De esta manera, explican que el consistorio callosino, tras advertirles en diciembre mediante un escrito por registro, pagó las cuotas de junio a octubre del pasado año y no les requirió las facturas. "De habernos consultado se habría resuelto el malentendido, tan simple que por un problema telemático no se aportó la factura en su día por la plataforma electrónica y se nos indicó que podíamos aportarla cuando nos lo pidieran. Error puede, falta de comunicación seguro, pero evasión fiscal nunca. Es grave la insinuación", lamentan desde APADAC.

El pasado mes de abril la protectora presentó por registro otro escrito reclamando el pago de las cuotas mensuales de noviembre hasta esa fecha por la gestión del servicio de recogida de animales abandonados. De esta manera niegan, como manifestó el alcalde callosino, que no se hayan puesto en contacto con el Ayuntamiento. "Ni nos han llamado", aseguró Manuel Martínez. Algo que desmiente la asociación. "Esta asociación ha comunicado reiteradamente los impagos al Ayuntamiento y a la Concejalía competente, llegando a hacerlo mediante el cauce previsto, presentando hasta dos instancias por Registro, en aras de una total transparencia". En esas instancias, enviadas a este medio, comunicaban al Ayuntamiento la situación y manifestaban la imposibilidad de seguir prestando el servicio por no poder atender los gastos que genera la entrada de cada animal recogido, y que de tener que cesar el servicio, esto se publicaría en sus redes sociales "para conocimiento de quien pueda necesitar el servicio de esta protectora".

Tras un mes desde la segunda instancia presentada sin recibir contestación, ha sido cuando la asociación ha decidido no acoger más animales "en un ejercicio de responsabilidad económica con los limitados fondos de los que dispone y la cantidad de animales que ha de mantener en sus instalaciones".

Desde la entrada del nuevo gobierno, ya casi un año, APADAC asegura haber mantenido una comunicación constante y fluida con la Concejalía competente, "y se ha venido poniendo en su conocimiento el retraso en los pagos desde el pasado mes de octubre de 2019, cuando ya acumulábamos retrasos desde junio. También se ha tratado el tema con diferentes responsables del consistorio cada vez que nos hemos personado allí para tratar la situación". "En ningún momento hemos atacado a este gobierno, muy al contrario hemos pedido que no se politice ni se utilice este tema, y para nuestro sorpresa nos encontramos con declaraciones en las que se nos responsabiliza del impago, se nos cuestiona casi como si quisiéramos infringir la ley de contratación desatendiendo nuestra obligación de facturar y tributar, y se miente diciendo que no se ha puesto en conocimiento", se quejan desde APADAC.

La protectora explica que ya ha enviado telemáticamente las facturas que ahora le solicita el Ayuntamiento para que se produzca el pago y pueda volver a retomar el servicio de recogida de animales en la calle. APADAC, por último, ha querido agradecer "a todos nuestros adoptantes, voluntarios y gente que nos mostrado su pesar y apoyo por todo esto que es totalmente innecsario pasar, ya es bastante duro todo".

El servicio se presta mediante un contrato ganado por esta protectora en un concurso público, adjudicado en 2018, por un montante total de 11.500 euros al año, IVA incluido (lo que supone casi 1.000 euros al mes). Un concurso público al que solo concurrió esta asociación. El contrato refleja la recogida de animales en la vía pública.