The show must go on

The show must go on EFE/JuanJo Martín

"Espacios vacíos/¿para qué estamos viviendo?/lugares abandonados/supongo que tenemos la cuenta/una y otra vez/¿alguien sabe lo que buscamos?€". Así arranca una de las canciones que, juntamente con otras, como "Bohemian Rhapsody" o la súper conocida/popular "We are the champion", aupó a Freddy Mercury (Queen) al olimpo de los dioses de la música. "El show debe continuar" (The show must go on), pero el espectáculo que están dando algunos de nuestros desgobernantes -sean del color que sean- es, simplemente, patético/lamentable, ya que parecen anteponer los intereses partidistas y personales a la salud de los españoles, que es lo que realmente debe importar, aunque estos -nuestros compatriotas, que diría "il bello Sánchez"- parecen haber olvidado que el bicho anda suelto y desbocao.

En este estado de alarma todo el mundo parece barrer para casa, olvidando lo que realmente debe mover a quienes se dedican a la cosa pública: el servicio. ¡Para eso cobran, y no poco!. No hace mucho el diputado sosiata, y ex alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, anunció a bombo y platillo -¡se tiró el moco!- que renunciaba a sus dietas porque, al estar confinado en Donostia, no se desplazaba a Madrid para acudir al Congreso. Hablamos de que dejaba de percibir unos 1.900 euros, más o menos, por no abandonar el cómodo sillón anatómico que tiene en su "living room". Lo acojonante es que seguía cobrando el sueldo -¡sin ir a trabajar, como antes hicieron otros!-, mientras que a un médico, que ha estado -¡y está!- jugándose la vida tratando de salvar otras, se le han pagado unos 1.800 euros/mes. ¡Eso es actuar de cara a la galería!. Y todo para que "el show continúe".

¿Más espectáculo?. El de Pedro I "el cruel", que ha engañao a to dios pactando con los proetarras/batasunos de Bildu la derogación de la reforma laboral del PP, sin que se enterasen, entre otros, Cs o el PNV, a quienes necesitaba para sacar adelante un nuevo alargue del estado de alarma. ¿Más?. El vicepresidente Iglesias -¡qué grande le viene/queda lo de vicepresidente!-, en un alarde democrático, criticó los "escraches" que le hicieron en la puerta de su humilde morada -¡como la de Marco, el que fue en busca de su mamá "de los Apeninos a los Andes"- olvidando, por ejemplo, el que él lideró contra Rosa Díez en la Complutense madrileña. Luego, en un ataque de enajenación mental transitoria, el ínclito Marqués de Galapagar la emprendió contra Santiago Abascal, quien respondió poco menos que retando a "Monsieur coleté" a un duelo en "Ok Coral". ¿El show debe continuar?. Me llamó la atención que un pepero de la antigua escuela valenciana, Esteban González Pons, rompiera una lanza en favor de los escracheados, haciendo un llamamiento para que no llegue la sangre al río. ¡Por lo que pueda pasar!.

¿Queréis más show/espectáculo?. Quino I de Morella, en defensa de los intereses de los valencianos -¿no será más bien para limpiar/maquear su imagen, que está más quemá que la moto de un hippie?- se posicionó contra Pedro I de España y V de Sierra Escalona, acorralándole hasta que "tito Illa", a instancias de la comisión de expertos comandada por "el niño de la curva" (don Simón, nada que ver con el vino de teta break) dio su placet a que la CV pasase a la fase one. ¡Ya estamos en la dos!. Luego, todo queda en ná, porque, como se dice en "vegabajero", son "más amigos que cochinos".

¿One more? (¿Una más?). La del muchacho de Compromís, Joan (Juan para los amigos y, sobre todo, los enemigos) Baldoví. ¡Cómo no me das lo que quiero voto en contra de "otro alargue del estado de alarma", pero sólo de cara a la galería, "porque ya sabes que somos amiguicos y Moniqueta Oltra, en Valencia, respalda al Molt Honorable". ¡Faltaría más; che tú! ¡No pasa res, Pere!. ¿Y de Arrimadas, qué me decís?. ¡Lo suyo -por mucho que la justifique/defienda mi amigo Joaninasi- sí es espectáculo, casi como el del bombero torero!. ¿Y del baile de cifras de fallecidos? ¿Y los rifirrafes entre el vicepresidente Iglesias y Cayetana (PP) o Espinosa de los Monteros (Vox), a quien acusó de querer dar un golpe de Estado. ¿Y Marlaska cargándose a los "beneméritos" Pérez de los Cobos y Fernando Santafé?. ¡Ah; y no hablo de la Muy Noble, aunque me han contado unas cosas que dicen muy poco en favor de quienes, desde la Esquina del Pavo, gestionan lo del bicho!. ¡Más madera, es la guerra!.

Según Freddy Mercury, "el show debe continuar", pero, como canta La Lupe, "teatro, la vida es puro teatro", sin olvidar a Groucho Marx: "Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros".