El PSOE de Orihuela critica la apertura de las playas "sin planificación" y pide abrir las piscinas

El PSOE de Orihuela ha criticado la apertura de las playas ayer "sin planificación". Para la edil socialista, María García, "es incompresible que después de la prisa que manifestó hace una semanas Bascuñana por pasar a la fase 2, justo ayer cuando la inauguramos fuimos el único municipio de la Vega Baja que no sabía ni cuándo se iban a abrir las playas, ni en qué condiciones". De este modo ha recordado que fue ayer, a mediodía, cuando el Ayuntamiento hizo oficial la apertura de las playas sin previo aviso, a través de un comunicado del concejal de Playas. Una noticia que, asegura, "se produjo más por la presión del resto de municipio que sí ha estado trabajando en tener a punto su costa, que por la planificación de la propia concejalía, y es que el no tener a punto nuestro litoral nos ponía en clara desventaja competitiva, porque al final son un recurso natural muy importante para reactivar nuestra economía y la de muchos hosteleros, comerciantes y hoteleros".

Aunque la socialista afirma compartir la decisión de la apertura de las playas oriolanas ha criticado que se hiciera sin planificación. "Creo que es una irresponsabilidad hacerlo de esta forma, sin previo aviso y con un comunicado muy escueto, que deja en el aire aspectos que son importantes para que los ciudadanos nos sintamos seguros, y sobre todo para que no haya dudas de cuáles son las normas, porque de ellas dependerá el avance o no de la enfermedad en nuestra zona", ha señalado García.

Para María García "esta falta de información es fruto de la falta de trabajo, previsión y ahora la planificación es más necesaria que nunca por la particularidad del covid-19". Por ello, para la socialista es fundamental que se informe de "cómo se van a gestionar los accesos, qué personal se va a contratar, si están preparando todos los servicios municipales coordinados, con limpieza y emergencias, si se desinfectarán periódicamente las pasarelas, papeleras y calles adyacentes". Además, pide al Ayuntamiento que informe si se establecerá una franja libre de seis metros entre la orilla y las primeras sombrillas y, sobre todo, cómo se va a controlar el aforo, de cara al fin de semana y a los meses de julio y agosto "que será cuando exista mayor movilidad, todo eso tiene que estar ya previsto".

La concejala también ha señalado que debería incrementarse la vigilancia y propone que se haga como en otros municipios de la Comunidad, como en Torrevieja. "Podría contratarse un equipo especial de vigilancia para que garantice que se cumplen las normas, este personal podría servir de apoyo a la Policía Local y socorristas no solo para vigilar sino también para informar", ha manifestado García en una rueda de prensa realizada por videoconferencia. La edil ha añadido que desde el Ayuntamiento "tenemos que ser responsables y extremar precauciones para poder posicionarnos como un destino seguro y que la gente tenga claro que puede venir a la playa de forma tranquila y asegurando que pueden poner su toalla en nuestra arena".

Piscinas

La edil socialista, por otro lado, ha recordado que todavía el Ayuntamiento no ha informado sobre la apertura de las piscinas municipales. "Desconocemos cuándo podrán abrir, pero creemos que no se puede privar de esta instalación a los oriolanos, Orihuela debe abrir sus piscinas municipales, porque es una alternativa a la playa para el interior de nuestro municipio, y en pedanías para todo el mundo que no pueda acceder a la costa, por cualquier circunstancia", ha indicado María García. La concejala ha propuesto que se puede ampliar la desinfección de las zonas comunes y establecer turnos de mañana y tarde que permitan una desinfección a mediodía y al finalizar la jornada.