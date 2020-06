El PSOE de Callosa denuncia que el Ayuntamiento es "más opaco" al poner los plenos cada dos meses

El PSOE de Callosa de Segura ha denunciado que el Ayuntamiento se ha vuelto "más opaco" tras la decisión del regidor, el popular Manuel Martínez, de cambiar la periodicidad de los plenos para que se celebren cada dos meses y no cada mes, como hasta ahora. Según los socialistas esto merma la participación vecinal. La coalición PP y Cs aprobaba limitar la celebración de plenos ordinarios pasando a celebrarse un pleno cada dos meses -lo mínimo permitido por la Ley de Bases Régimen Local- frente a la hasta ahora celebración mensual con el argumento de quitar carga administrativa a los trabajadores municipales y que puedan tener más tiempo para sus concejalías. Desde el grupo socialista entienden que hay razones más que suficientes para valorar como negativo este cambio. "La difusión y debate de la vida pública local, siendo el pleno un órgano de carácter público con posibilidad de asistencia al propio salón y el habitual seguimiento mediante televisión local, se ven mermados a la mitad. Se dificulta igualmente el control del gobierno local, un pleno ordinario incorpora por ley el punto de ruegos y preguntas, y al celebrarse cada dos meses se dilatata tanto la fiscalización de la oposición como la respuesta a recibir por parte del gobierno", critican los socialistas, quienes añaden que se restringe "la voz directa de la ciudadanía ante sus representantes públicos".

El PSOE callosino recuerda que Callosa de Segura dispone desde el mandato anterior una ordenanza de participación ciudadana que facilita la intervención del público en cada sesión ordinaria, donde al pasar a ser los plenos bimensuales esta herramienta de participación vecinal "merma a la mitad".

El alcalde de Callosa ha justificado el cambio de la periodicidad de las sesiones plenarias. Manuel Martínez explica que en este primer año de mandato "nos hemos dado cuenta de que la organización administrativa que hemos heredado del tripartito no está preparada para celebrar un pleno mensual, ya que de esta manera se hipoteca el trabajo de los funcionarios". Martínez señala que la legislación establece plenos cada dos meses en municipios del tamaño de Callosa de Segura. "En cualquier caso, Izquierda Unida no ha presentado nada en un año, y el 90% de las mociones presentadas por PSOE son mociones políticas que les envían desde Madrid, que poco tiene que ver con Callosa. Queremos que los plenos sean realmente productivos para el funcionamiento de la ciudad", ha señalado el regidor.

Por su parte, los socialistas callosinos también han criticado la decisión de Alcaldía comunicada en el mes de abril, "en pleno confinamiento" -subrayan-, de no incorporar a la Junta de Gobierno Local a un integrante de la oposición "tal y como había sido su compromiso al inicio de la legislatura y mantenido a lo largo de meses, sino a un miembro más de Cs completando así la Junta de Gobierno con cuatro representantes del PP y dos representantes de Cs sin representación de la oposición".

En este sentido, Martínez recuerda que hace un año propuso a la oposición formar parte de la Junta de Gobierno, pero "no fueron capaces de ponerse de acuerdo". Y acusa a algunos ediles de la oposición de haber usado algunas actas "e incluso mensajes privados de manera torticera", por lo que dice ha perdido la confianza en ellos."La Junta de Gobierno no es un órgano público, y no existe falta alguna de transparencia ya que tienen a su disposición todas las actas de la junta. Le pediría a la oposición que se pusiera a trabajar y a buscar soluciones y propuestas para mejorar Callosa, porque desgraciadamente ellos son los responsables de la mayoría de problemas a los que nos enfrentamos actualmente", ha zanjado.

Sin embargo, para el PSOE de Callosa los cambios en los órganos colegiados de pleno y de la Junta de Gobierno Local implican de hecho que la estructura organizativa del Ayuntamiento de Callosa de Segura "adopta un perfil más opaco, mayores dificultades de control para la oposición y menor participación ciudadana".