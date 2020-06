Orihuela y Guardamar abren las playas al baño sin vigilancia permanente pero sin aglomeraciones

Las playas de Orihuela han vuelto a recibir hoy bañistas. El Ayuntamiento ha reabierto los once arenales de Orihuela Costa al permitirlo la fase 2 de la desescalada. El Consistorio ha tenido muchas dudas en cuanto a reabrir o no las playas desde hoy ya que no cuenta con las medidas de vigilancia permanente para controlar aforos y distancias de seguridad. Finalmente, ha decidido abrir al baño sus 16 kilómetros de costa donde abundan las playas y calas. Eso sí, sin vigilancia permanente y tan solo con unos carteles informativos donde se advierte a los bañistas de las obligadas medidas de seguridad e higiene por el coronavirus. No obstante, está siendo una jornada muy tranquila y con apenas gente en los arenales del municipio. Sin ningún tipo de aglomeración y los escasos bañistas que han acudido a lo largo de la mañana han respetado las distancias de seguridad. Los residentes se han enterado de que ya estaban abiertas las playas para el baño al encontrarse ya sin los precintos, aunque no ha sido hasta mediodía cuando el Ayuntamiento ha comunicado oficialmente la reapertura de los arenales.

El edil de Playas de Orihuela, Ramón López Cabrera, ha advertido que existen ciertas restricciones de obligado cumplimiento. "A partir de hoy se abren al baño nuestras playas para que podamos disfrutar de ellas. Las abrimos con ciertas restricciones. Os pido que se cumplan para no dar un paso atrás y podamos seguir avanzado para conseguir la normalidad en el uso y disfrute de nuestros arenales" ha indicado el edil. Desde el área de Playas se han elaborado unas indicaciones para el uso y disfrute de las playas oriolanas, como son el acceso y salida a las playas por las zonas indicadas, mantener distancias prudenciales de 4 metros entre sombrillas y de 2 metros de distancia social en la zona de baño, la prohibición de los juegos (palas y pelotas) y del baño con colchonetas. Además se informa de que no hay servicio de lavapiés ni aseos públicos, y se pide la colaboración para guardar la basura en bolsas y las depositarlas en las papeleras que hay en las entradas o salidas de las playas. El Ayuntamiento recuerda que solo hay servicio salvamento y socorrismo fines de semana, y partir del 15 de junio se prestará todos los días. Todas estas indicaciones estarán visibles con carteles en las entradas y salidas de las playas oriolanas.

El concejal ha insistido en que "debemos de ser prudentes y evitar las aglomeraciones". Durante estos primeros días de la fase 2 se ha reforzado la presencia de la Policía Local en las playas para informar a los usuarios y garantizar que se cumplan las indicaciones que se han establecido. Para cualquier incidencia, el teléfono de la Policía Local de Orihuela Costa es el 649 900 304.

Por su parte, en Guardamar del Segura también han reabierto sus playas. La amplitud de sus arenales complica que haya aglomeraciones. Hoy se han visto pocos usuarios y todos han respetado los dos metros de distancia de seguridad entre unos y otros. El alcalde de Guardamar, José Luis Saéz, ha explicado que "todo ha ido muy tranquilo, al no haber aún turistas y encontrarnos a principios de junio no hay aglomeraciones y nos permite implantar las medidas de cara al verano y ver cómo asimilaba la gente la nueva disposición, que ha sido muy positiva". En cada uno de los accesos se ha dispuesto cartelería provisional con las normas de obligado cumplimiento, a la espera de instalar grandes carteles en los próximos días que recuerdan la "nueva normalidad" en las playas durante los próximos meses. El servicio de Socorrismo funciona ya en las playas más cosmopolitas, Centro y Roqueta, y en la temporada alta, julio y agosto, estará en todos los arenales. Un servicio que cubre Cruz Roja, que desde hace días realiza las pruebas para la contratación de los socorristas de cara al verano en el municipio.

En Torrevieja, la apertura de las playas se retrasa a la semana de 8 al 14 de junio, cuando esté listo el contrato de emergencia para la contratación de 90 personas desempleadas que vigilarán en los accesos el cumplimiento del aforo y la distancia de seguridad. Por su parte, Pilar de la Horadada reabrirá sus arenales este próximo miércoles, apelando a la responsabilidad individual para cumplir con las medidas de seguridad e higiene por el covid-19.