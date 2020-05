Pablo Milanés, uno de los mayores exponentes de la Nova Trova Cubana -movimiento musical nacido en los años sesenta, tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara, en el que "también sobresalen" Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Sara González, Amaury Pérez o Carlos Puebla, entre otros- compuso, en 1974 y tras la muerte de Miguel Enríquez, primer secretario del chileno MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), una de las canciones más profundas/hermosas y significativas de una época oscura en la historia del país andino, que tendría su momento más trágico con el golpe de Augusto Pinochet y "el derrocamiento" del presidente constitucional Salvador Allende, que moriría -se suicidó- en el Palacio de la Moneda. Decía así: "Yo pisaré las calles nuevamente/de lo que fue Santiago ensangrentada/y en una hermosa plaza liberada/me detendré a llorar por los ausentes".

Eso es lo que me viene a la cabeza, aunque lo aparco "en un rincón del alma/ donde tengo la pena" (Alberto Cortez), porque poco o nada tiene que ver lo que estamos viviendo en España con los hechos que ocurrieron en Chile a mediados de los años setenta. Con todo, en nuestro país la pandemia ha segado la vida de muchos compatriotas, mientras que, en Chile, la dictadura de Pinochet se llevó por delante a todo aquel que pensaba diferente. Víctor Jara, uno de los muchos represaliados -¡tal vez el más visible, por lo cruel de su tortura y muerte!-, compuso otra de las canciones más "versionadas" en toda Latinoamérica, "Te recuerdo Amanda". Decía: "Te recuerdo Amanda/la calle mojada/corriendo a la fábrica/donde trabajaba Manuel". El cantautor chileno, en esa canción, aseguraba algo que siempre he tenido muy presente, "la vida es eterna en cinco minutos", porque, como dice el refranero español, "lo que no pasa en un año pasa en un segundo", por lo que "no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy". ¡Vive!.

Y cuando todo esto pase, "yo pisaré las calles nuevamente" y, con mi gente, brindaré "con un sorbito de champán" (Los Brincos), por "la chica de ayer" (Nacha Pop), no vaya a ser que "te hayas ido" (Alberto Cortez) durante la "fiesta pagana" (Mago de Oz) que es la pandemia. Sea como sea, todos, absolutamente todos, tendremos puestos los ojos en "Eva María" (Formula V), que se fue la playa "con su maleta de piel y su bikini de rayas", a tomar "un rayo de sol" (Los Diablos), porque en "mi calle" (Lone Star) "es muy fácil" (Los Mitos) coger el "tren transoceánico a Bucaramanga" (Los Pekeniques), aunque podamos vivir "entre candilejas" (Roberto Carlos/Julio Iglesias/Charles Chaplin), pese a que lo que nos gustaría es viajar a "New York, New York" (Frank Sinatra), aunque hay quien asegura que allí "no hay marcha" (Mecano), por lo que lo mejor será esperar al "año 2525" (In the year 2525-Zager &Evans), para ver si la cosa mejora, si es que no lo "vemos todo negro" (Rolling Stones) para montarnos, "en un 600" (Moncho Alpuente) y meternos un palizón para ser "el turista 1.999.999" (Los Mismos). "Lady Madona" (Beatles) nos acompañará por "Penny Lane" (Beatles) en un "largo y tortuoso camino" -porque "el loco de la colina" (Beatles) está al acecho- o a dar "una vuelta por el lado salvaje" (Lou Reed) para lo que tendríamos que cruzar un "puente sobre aguas turbulentas" (Simon y Garfunkel), ponernos una montoná de gomina, marca Greasse, para ver si tenemos la ocasión de volver a vivir y disfrutar de "la fiebre del sábado noche" (Bee Gees) y ser una "sex machine" (James Brown) con Lucille (Little Richard). De lo contrario, seguiremos pensando que "la vida sigue igual" (Julio Iglesias), pese a que las "carreteras sean infinitas" (Sidonie), "mil calles llevan hacia ti" (La Guardia), "cien gaviotas" (Duncan Dhu) revoloteen entorno a nosotros y vivamos en el "Mediterráneo" (Joan Manuel Serrat).

Era posible porque la "vida volverá a ser de color rosa" (Edith Piaf), no tendremos que sacar "los paraguas de Cherburgo" (Michel Legrand) -porque habrá escampao-, ni habremos de "cantar bajo la lluvia" (Gene Kelly) y sí usar las bicicletas, que "son para el verano" (Fernando Fernán Gómez). Y volveremos a cantar, "yo pisaré las calles de nuevamente" porque el bicho será un mal sueño, como "el sueño de una noche de verano" (Shakespeare). Al fin y al cabo "el mundo seguirá siendo maravilloso" (Louis Armstrong).