Orihuela pide al Gobierno "no ahogar" a los ayuntamientos y disponer del 100% del superávit para afrontar el impacto del covid-19

Bascuñana reprocha al Consell que "condene a Orihuela a seguir el ritmo de los que no avanzan" al no pasar a la fase 2.

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha manifestado este lunes la necesidad de que los ayuntamientos puedan disponer hasta el 100% del superávit para hacer frente a los daños producidos por la crisis sanitaria de la covid-19, "evitando así que los ahorros de Orihuela queden en manos del gobierno y no de los oriolanos. No podemos consentir que en una situación de crisis económica como está nos roben nuestros ahorros". Y es que en este sentido Bascuñana ha defendido que "Orihuela se encuentra en una situación de mayor desventaja al sufrir en tan solo cinco meses dos graves crisis, la DANA y la covid-19".

El Ayuntamiento de Orihuela terminó el ejercicio 2019 con un saldo positivo de casi 20 millones de euros. Es por esto por lo que insiste en que "el Gobierno central debe de posibilitar a los ayuntamientos medidas de carácter económico como ésta en lugar de poner trabas a una recuperación que ya de por sí se ve ralentizada al no haber solicitado la Generalitat el pase a la Fase 2, condenando a Orihuela a seguir al ritmo de los que no avanzan". El alcalde de Orihuela atribuye a su municipio la baja incidencia de la pandemia en el municipio pese a que los ayuntamientos apenas han podido actuar para actuar más allá de anticipar algunas medidas.

Los datos de Orihuela son buenos,en especial en número de contagiados, aunque las cifras de positivos y fallecidos están sufriendo un repunte en las últimas semanas y el departamento oriolano ya supera en número de fallcidos a otros tres de la provincia: Elche-Crevillent, Elche Hospital General y Dénia.

El primer edil oriolano ha manifestado además que pese a que Orihuela es uno de los municipios menos afectados por esta pandemia, "nuestro turismo residencial se ha visto gravemente afectado y a las puertas de iniciar la temporada de verano necesitamos recuperar y progresar para reactivar la economía y no perder toda la temporada, con miles de puestos de trabajo y negocios en juego". En este sentido, ha cuestionado el hecho de que como mínimo durante una semana más "nos vemos obligados a permanecer en Fase 1, frente a otros municipios costeros de la vecina Región de Murcia que sí han pasado a Fase 2".

Bascuñana ha pedido nuevamente al Gobierno de la nación y a la Generalitat Valenciana que "no ahoguen más a los municipios, y que nos proporcionen herramientas que nos ayuden a superar la crisis económica en la que nos encontramos", a lo que el primer edil oriolano también ha añadido que "no sólo no nos dan las ayudas que necesitamos y nos prometieron para recuperarnos de la DANA, sino que encima, en vez de ayudarnos, nos quieren quitar nuestros ahorros".



En abril

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y el concejal de Hacienda, Rafael Almagro, anunciaron en abril que la liquidación de la cuenta general de 2019 que se cerró con un resultado presupuestario ajustado (superávit) de 19.375.030 euros y un remanente de tesorería ajustado de 21.495.926 euros.

Asimismo, el Ayuntamiento de Orihuela cumple actualmente con las reglas de Estabilidad Presupuestaria; Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP); Regla de Gasto; y tiene una deuda con los bancos de 14 millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2019, lo que supone una reducción de la deuda en 30 millones de euros con respecto al año 2014, cuando la misma ascendía hasta los 44 millones de euros.

Y es que tal y como ha explicado Bascuñana, "tenemos la oportunidad de poder invertir, si el gobierno lo autoriza, hasta un máximo del 20% del superávit a medidas para paliar la actual situación de crisis que estamos viviendo por el COVID-19". En este sentido, el alcalde de Orihuela ha enumerado diferentes medidas que el Ayuntamiento de Orihuela puede adoptar, que consisten principalmente en la ayuda y apoyo a los colectivos más vulnerables.

Bascuñana ha indicado que algunas de estas medidas serán reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario (servicio de teleasistencia domiciliaria y servicios de ayuda a domicilio); determinar los servicios esenciales para la población en sus domicilios; reforzar los dispositivos para la atención a las personas sin hogar; reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales; adquisición de medios de protección (EPIs, mascarillas, batas€); ampliar de partidas necesarias para dotar de ingresos suficientes a las familias; reforzar con servicios y dispositivos adecuados los servicios de respiro a cuidadores y medidas de conciliación; y otras medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios Sociales de los ayuntamientos consideren urgentes para ayudar a colectivos vulnerables.

El alcalde de Orihuela ha recordado que "2019 ha sido un año particularmente doloroso para los oriolanos, principalmente por la DANA acaecida en los días 12 y 13 de septiembre que produjo pérdida de vidas y unos daños de más de 5 millones de euros y de los que sólo hemos recibido por el momento cincuenta mil euros de ayuda. Y ahora, desgraciadamente, y tan solo seis meses después nos toca sufrir nuevamente el azote de la desgracia. En esta ocasión bajo el nombre de Covid-19". El primer edil ha asegurado que respecto a esta nueva crisis "también le haremos frente y también venceremos".

Bascuñana ha finalizado su intervención agradeciendo especialmente el trabajo realizado por el equipo técnico de la Concejalía de Hacienda, que dirige el edil Rafael Almagro, para disponer de todos estos datos que hoy se han presentado ante los medios de comunicación mediante una rueda de prensa por videoconferencia.