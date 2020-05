No hablo de un torero, aunque tiene nombre de matador, y de los buenos, de los valientes, de los que se planta en la puerta de toriles y recibe al toro -cuernilargo, bragao y astifino- a portagayola. ¡Con dos cojones!. ¡Na más ver que se "jinca de rodillas te se ponen los colindrones de corbata y no te se bajan hasta que el morlaco enfila el peto que cubre el pecho del percherón que monta el picaor", por ejemplo el de uno de los más grandes, el oriolano Antojo Tafalla "Remache". ¡Va por usted, maestro!.

No es un torero, no, pero no me negaréis que el doc Fernando Simón, "a quien vistieron de luces desde el primer minuto", tiene nombre de matador, aunque, por su sobrenombre, "el niño de la curva", también tiene el de un personaje, o personaja -algunos dicen que de ficción-, del que mucho han hablado los vecinos de La Aparecida, que siempre han dado fe de que, en la curva que existía a la entrada del pueblo, según vienes de Murcia a Orihuela -ahora hay una rotonda-, se aparecía, en las noches cerradas, una niña que avisaba de lo peligroso del viraje, en el que, al parecer, perdió la vida en un accidente. El colega de Garfunkel nos ha "bombardeao" -¡como si no hubiera un mañana!- con "la curva" y "los picos". Los únicos picos de los que había oído hablar -¡hasta ahora, jejeje!- eran los que se utilizan en las canteras, la construcción, la agricultura y los que "se meten" los drogatas. ¡No tienen nada que ver los unos con los otros!.

Durante el tiempo que hemos estao confinaos hemos escuchao pelabros que, de normal no utilizamos. Por ejemplo, "desescalada". ¡Vamos a ver, eso "quié hicir" que la cosa va "pabajo", ¿no?. Llegao a este punto, me viene a la cabeza esos abnegados amantes de la montaña que, para satisfacción propia -casi como un orgasmo controlado; o sea, "lo que viene siendo amor propio", porque el punto que se da uno no te lo da nadie-, se atreven con la pared/cara norte de "la sierra de la muela", la que arranca junto al túnel, y que está más empiná que un mojón debajo de un pino. ¡Esos sí saben de desescaladas, y sino que se lo pregunten a alguno de los que tomaron el camino más fásil -to tieso- y, en su empeño por llegar pronto al "campamento base" -el mirador del túnel- , "se metieron un morraso/guarraso de cojones", casi como el que se dio un compañero de profesión tras un partido que el Elche jugó, y ganó (2-4), en Tenerife. ¡Bajó la grada rulando!.

Si yo fuese del ejecutivo de Pedrito Sánchez, para iniciar la desescalada, habría contao con Edurne Pasabán, que, para eso, es la mejor. ¡Vamos que ni César Pérez de Tudela -compañero mío en la Facultad de CCII de la Complutense madrileña- en sus mejores tiempos!. ¿Quién mejor que la Pasabán -primera mujer que ha ascendido a los catorce ochomiles del planeta- para asesorar en desescaladas?. Su primera gesta -la ascensión al Everest- fue en mayo de 2001 y la última -Shisha Pangma- en mayo de 2010. Por lo tanto, experiencia tiene, así es que ¿quién mejor que ella para asesorar a maese Pere?.

El desgobierno que nos desgobierna practica "la política del recule perpetuo", lo que viene siendo "digo una cosa y al ratico lo contrario". Pero lo malo -con serlo- no es eso. Lo peor del recule es que, de una parte, se desconcierta en la gente y, de otra, como todos los ministros/as quieren su minuto de gloria, se desacreditan/pisan/chafan unos/unas a otros/otras. ¿Ejemplo?. La portavoza, María Jesús Montero, anunció que los "sagales" podían salir a la calle, acompañados de sus papis, para ir al banco, la farmacia o al supermercado. Me pregunto, ¿qué operaciones bancarias tiene que hacer un chaval de catorce años o qué tiene que comprar en una farmacia o en un "supermarché", salvo que quiera condones o alcohol para un botellón?. Pablo Iglesias -no podía ser otro- "quiso apuntarse el tanto" desdiciendo a Pedro Sánchez, asegurando que el presi reculó y aceptó su propuesta por la que los críos podían salir a darse un paseo!. ¡Cuidadín Pablete que Pedrito empieza a estar hasta los colindrones de que le chafes la guitarra, un día sí y otro también!. ¿Y sobre lo de ir a segundas residencias, siendo dos áreas sanitarias diferentes?. Illa y la Montero dijeron que no, pero "il bello Sánchez" dijo que sí. Ahora todos los alicantinos estamos en la "fase one" y podemos ir a Torrevieja y Orihuela Costa -¡ya era hora!-. ¡Y tantos otros recules!. ¡Por lo menos "el nene de la curva" no ha reculao mucho; sólo lo que le han obligao!.