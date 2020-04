Dimite la edil de Bienestar Social de Orihuela, Mayte Sánchez, por motivos personales y de salud

Almudena Baldó, alcaldesa pedánea de Hurchillo ocupará su acta

La concejala de Bienestar Social, Igualdad, y Participación Ciudadana, Mayte Sánchez, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa a través de videoconferencia para anunciar su dimisión como concejala del Ayuntamiento de Orihuela por motivos personales y por el empeoramiento del estado de su visión.

La concejala ha estado arropada durante su intervención por el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y por todos sus compañeros del Grupo Municipal del Partido Popular. Sánchez ha hecho un balance de su gestión al frente de las áreas desde el pasado mes de junio, "siendo unos meses muy intensos, en los que hemos tenido que hacer frente a dos crisis que han solapado en muy poco tiempo y que ha supuesto un importante esfuerzo por parte de los Servicios Sociales, la DANA y la COVID-19".

En este sentido la edil ha manifestado que "no han sido meses fáciles pero nunca he perdido la ilusión por ayudar a los colectivos que más lo necesitan y por apostar por la integridad de todos en nuestra sociedad desde todos los ámbitos".

Sánchez también ha explicado que su dimisión viene dada "por el agravamiento del estado de mi visión que han aumentado en poco tiempo y cuando me entrego a una responsabilidad me gusta estarlo al 100% y eso ahora me resulta muy complicado".

La edil, con una dilatada experiencia en el apoyo a los colectivos más vulnerables anterior a su responsabilidad en el Ayuntamient, ha manifestado también que "ser concejal del Ayuntamiento de Orihuela ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y de la que me siento orgullosa, por eso quiero agradecer al alcalde Emilio Bascuñana, que contara conmigo en este proyecto".

"Estoy muy agradecida a la Corporación Municipal, pero sobre todo a mis compañeros de grupo municipal del Partido Popular, por haberme acogido y apoyado durante todo este tiempo, sobre todo en los momentos más difíciles, como lo es hoy éste", ha asegurado Sánchez. Para finalizar, ha dedicado unas palabras "a todo el personal de las concejalías de Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana, con el que he tenido la oportunidad de trabajar estos meses tan intensos. Hemos sido un gran equipo".

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana ha destacado "la profesionalidad, la labor, la dedicación y el compromiso de Mayte Sánchez en las áreas delegadas en las que ha estado al frente hasta ahora", al tiempo que ha insistido en que la edil "se ha dejado la piel estos meses por ayudar a los que más lo necesitan, en las dos peores crisis que ha sufrido Orihuela en tan sólo seis meses. DANA y COVID-19, y le estaremos siempre agradecidos por todo ello".

La edil ha presentado hoy oficialmente su renuncia a su acta de concejal, que pasará a ocupar la siguiente candidata de la lista del Partido Popular de Orihuela, Almudena Baldó, actual alcaldesa Pedánea de Hurchillo.