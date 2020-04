Dos fallecidos en el departamento de salud de Torrevieja por coronavirus en las últimas horas

La información de la Conselleria, que no recoge los datos de recuperados por áreas, asegura que no hay nuevos casos positivos en el último día en la Vega Baja. La Conselleria bloquea de nuevo la información a los municipios en Torrevieja y sigue sin aportarla en Orihuela, según los alcaldes, pese a la promesa del presidente de la Generalitat de que se ofrecerían.

Los datos actualizados de la Generalitat Valenciana sobre la incidencia de la pandemia de coronavirus por áreas de salud notifican dos fallecidos en el área de salud de Torrevieja por coronavirus en las últimas 24 horas. Los municipios del litoral y segunda línea de costa de la comarca suman 37 muertes por la pandemia desde que se inició la crisis sanitaria hace más de un mes. En el departamento de salud de Orihuela se han producido 10 fallecimientos por coronavirus. Con lo que la Vega Baja suma un total de 47. Los mismos datos recogen a esta hora idéntica cifra de casos positivos en ambos departamentos que las reflejadas ayer. 330 en Torrevieja y 108 en Orihuela.

La Generalitat comenzó el sábado pasado a trasladar datos concretos sobre la incidencia del virus por cada área sanitaria, tras la petición de los alcaldes de que se diera más información, pero sigue sin concretar datos por municipios. El presidente de la Generalitat Ximo Puig se comprometió a facilitarlos pero, según los alcaldes de la comarca, la promesa se está incumpliendo. En su comparecencia diaria la consellera Ana Barceló informó ayer sobre las residencias que han sido intervenidas por la administración para atajar contagios entre sus residentes. Ninguna de ellas está en la Vega Baja, aunque al menos dos, el Santo Hospital Inmaculada de Torrevieja y la residencia de la tercera edad pública de esta misma ciudad cuentan con residentes enfermos del Covid-19.

Los alcaldes del área de Torrevieja mantuvieron ayer una nueva reunión telemática con con la gerencia de la concesionaria Ribera Salud y representantes de la Generalitat. En ese encuentro se cerró el "grifo" de los datos ofrecidos por municipios al ser trasladados por los alcaldes a su ciudadanía.

La Conselleria de Sanidad ha vuelto a bloquearlos porque considera que los ciudadanos no tienen por qué conocer la incidencia de la pandemia por municipios con el objetivo, asegura, de proteger la identidad y los datos de los enfermos y no generar alarma. La Conselleria y Ribera Salud se han limitado a indicar que la presión en UCI y hospitalización se ha rebajado "mucho" durante los últimos días, aunque no ofrecen datos. Cuando era elevada -con la UCI con más de 17 enfermos con respiración asistida hace tres semanas, no informaron sobre esa situación. Tampoco sobre el número de fallecidos hasta la semana pasada.

En el departamento de salud vecino de Orihuela ocurre lo mismo. Con la diferencia de que ni tan siquiera se producen, según los alcaldes, reuniones con la gerencia del departamento. Algo que lamentó ayer de nuevo en un comunicado de prensa el Ayuntamiento de Orihuela.

El área de salud de Orihuela, con el Hospital Vega Baja como referencia (en San Bartolomé) asiste a una población de 168.000 habitantes, con Orihuela y todas las poblaciones de su entorno -Almoradí, Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, Bigastro, Benferri, Albatera, Catral, Jacarilla, Benejúzar, Redován, Rafal, Daya Vieja, Daya Nueva, Dolores y Algorfa.

El de Torrevieja, gestionado por la concesionaria Ribera Salud, cuenta con una población superior de 186.000 y asiste a Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, San Fulgencio, Guardamar del Segura, Rojales, Benijófar, Los Montesinos, San Miguel de Salinas y Formentera del Segura. La mayor parte de casos y fallecidos se concentra en el municipio de Torrevieja. Además de ser el municipio más poblado el departamento adscribe directamente a esta población todos los casos y fallecidos que aparecen no empadronados o desplazados de otras comunidades autónomas.