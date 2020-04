El Hospital Vega Baja habilita una tercera planta para contagiados por coronavirus y la UCI está saturada

El Hospital Vega Baja ha abierto una nueva planta de hospitalización, la tercera, para aumentar la capacidad de ingresos de pacientes positivos por coronavirus. A las dos plantas de las que ya disponía el centro hospitalario para tener separadas a las personas que sufren la enfermedad, se ha añadido una tercera para acoger a pacientes contagiados por el Covid-19, que se irán incrementando y sumando de manera gradual. Por su parte, la atención de los pacientes más graves se presta en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Así lo han indicado a INFORMACIÓN fuentes sanitarias del Departamento de Salud de Orihuela.

Esta actuación es posible gracias a la reducción de la actividad programada y a la reorganización general de la asistencia que se está llevando a cabo en el Hospital ante esta pandemia, que conlleva un descenso del número de ingreso de pacientes por otras patologías, y permite liberar espacios para constituir estas unidades.

Según ha podido saber este medio, en el Hospital Vega Baja hay hospitalizados en planta una veintena de pacientes por coronavirus, mientras que en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hay nueve positivos por Covid-19. La UCI se encuentra saturada, ya que dispone de 10 camas con respiradores. El aumento de casos más graves ha ido incrementando paulatinamente, ya que hace una semana eran cinco los pacientes ingresados en la UCI, cifra que casi se ha duplicado en unos días.

El centro hospitalario, no obstante, se ha ido preparando bien para el posible incremento de casos en momentos en los que no había saturación, por lo que ha respondido certeramente a la mayor carga asistencial de los últimos días. En la UCI se han aumentado el número de camas, a 16, gracias al uso del área de reanimación y de la quirúrgica, que se están usando para Cuidados Intensivos, en estos casos para otros pacientes que no lo son por coronavirus (algunos de ellos están en los propios quirófanos ante la falta de espacio en la UCI). Las mismas fuentes señalan que no todos los ingresados graves por Covid-19 son personas mayores, también hay casos de jóvenes por lo que piden a la población que no se confíen con este virus porque puede ser peligroso en personas que tengan bajas las defensas por cualquier motivo, tengan la edad que tengan.

El Hospital Vega Baja cuenta ahora con una mayor carga asistencial de pacientes con coronavirus que al inicio de la pandemia cuando, incluso, se derivaron allí pacientes de otros hospitales que estában desbordados, como el de Elda o La Vila Joiosa. No obstante, los sanitarios del centro hospitalario son optimistas y consideran que en una semana esperan una bajada de contagios ya que los últimos datos les permiten ser optimismas.

El Departamento de Salud de Orihuela se niega a dar datos oficiales sobre el número de positivos por Covid-19, aunque el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado hoy que la Conselleria de Sanidad comenzará a facilitarlos por municipios tras hacerlo solo por provincias.