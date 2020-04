El párroco de Redován se encarama al tejado de la Iglesia para bendecir al pueblo

Con el obligatorio confinamiento por el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, las iglesias también se han quedado vacías. Muchas curas han optado por usar las redes sociales para hacer llegar "la palabra de Dios" a sus feligreses en sus casas. Pero algunos han ido aún más lejos. El vídeo que ha hecho el cura-párroco de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Redován, con la bendición al municipio para superar la crisis sanitaria, le ha subido a las alturas. Y no es en sentido metafórico. Eloy Martín, que así se llama el párroco, decidió dar la bendición desde lo más alto de la iglesia del municipio, así que no dudó en encaramarse al tejado, desde donde se divisa toda la localidad, y bendecir a sus vecinos con la custodia del Santísimo Sacramento en alto. Todo, grabado con su teléfono móvil gracias a la ayuda de un vecino de Redován, que subió con él.

El vídeo, de más de 10 minutos de duración y compartido en la perfil de Facebook de la Parroquia de San Miguel de Redován, comienza con el cura-párroco en el interior del templo el pasado domingo mientras una voz en off, la suya, pide a Jesús "nuestro médico divino" que "nos guardes y protejas ante esta horrible pandemia del coronavirus y también de todas las enfermedades que atentan contra nuestra vida" y pide "piedad para todos los que han muerto" y que "sane a todos los que están enfermos". Tampoco se olvida Eloy Martín de pedir a Dios que "ilumine" a los científicos que están buscando un remedio contra la enfermedad y que proteja a los sanitarios que están ayudando a los enfermos "aún a riesgo de su propia vida", así como "la victoria" a todos los responsables civiles y los que trabajan por limitar el contagio.. En la oración, el cura-párroco no se olvida de todos aquellos que están confinados en sus casas, sobre todo de los mayores y los niños. Finalizada la oración, atraviesa la bancada de la iglesia, llevando la custodia, y se dirige a las escaleras que dan acceso al tejado del templo mientras otra voz en off, en este caso de una mujer, pide el fin de la pandemia. Ya en el tejado, el cura se acerca al campanario y se dirige casi al borde mientras repican las campanas y alza la custodia girándose en todas direcciones.

"No ha sido una temeridad", defiende Eloy Martín en declaraciones a INFORMACIÓN.ES. "Como los feligreses no pueden venir a la Iglesia, quería tener un gesto con ellos para que supieran que no están solos en medio de las dificultades, el sufrimiento y la preocupación, que su Señor está con ellos y que, además, los bendice", señala el cura-párroco de Redován quien asegura que "no lo voy a repetir". El cura redovanense explica que está acostumbrado a las alturas "y no tengo vértigo, porque normalmente subo a la montaña, y habitualmente al tejado de la Iglesia para arreglar tejas o el campanario". "Hay una pequeña repisa, aunque no se vea bien en el vídeo, donde se puede caminar bien", añade.

Varios vecinos del municipio que lo vieron subirse al tejado avisaron alarmados al Ayuntamiento, aunque son más los que le han pedido estos días, a través de mensajes en las redes sociales, que repita la bendición "y que avise para que estén preparados en las terrazas, pero ya les he dicho que no lo volveré a hacer", explica el religioso, que es también periodista y que montó el vídeo con la ayuda de una catequista. "He recibido mensajes hasta de México y Brasil, felicitándome y dándome las gracias, emocionados, por esa bendición", señala Martín quien dice que sube a las redes sociales, todos los días, un vídeo diferente "para estar en contacto con la gente y hacer reflexiones del Evangelio". "Además, sigo atendiendo a los enfermos, por teléfono, y a aquellos que sienten angustia por estar en casa encerrados, y mandamos todos los días materiales a los chavales de Catequesis para que sigan trabajando porque, aunque el templo está cerrado, la Iglesia siempre está abierta", manifiesta el cura-párroco de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Redován, protagonista de una verdadera bendición de altura.

