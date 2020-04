Sale entre aplausos de la UCI la primera paciente con coronavirus del Hospital Vega Baja

El personal sanitario de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vega Baja ha aplaudido al primer paciente ingresado por coronavirus que logra el alta de su unidad. Con mucha emoción han celebrado médicos, enfermeros y celadores de la UCI la salida de la paciente y su traslado a planta. Ella, muy emocionada, ha respondido agradeciendo también con aplausos el trato que ha recibido desde que fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Vega Baja. Un médico, ataviado con todas las medidas de seguridad, con traje de protección amarillo, ha sido el encargado de trasladar en su cama a la paciente mientras era ovacionada por el personal médico que le ha atendido estos duros días.

El Departamento de Salud de Orihuela señala que "hoy es un día lleno de esperanza en el que se demuestra el gran trabajo de los profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Vega Baja" y agradece al personal sanitario "su vocación y humildad".

Según ha podido saber este diario, serían ahora la mitad de camas con respirador que tiene la UCI (que son 10) las que estarían ocupadas por pacientes con Covid-19. Tanto el Departamento de Salud de Orihuela como la Conselleria de Sanidad siguen negándose a dar datos por departamento de casos positivos por coronavirus, ni siquiera a los alcaldes de los municipios.

El Sindicato Médico informaba esta semana de que eran 11 los sanitarios contagiados y siete en cuarentena, que son los datos que ellos sí manejan, no los de la población, sobre lo que hay un secretismo absoluto. En los últimos días, no obstante, algunos de esos 11 sanitarios han sido dados de alta y han pasado a cuarentena. Desgraciadamente también ha habido algún fallecimiento en el centro hospitalario de la Vega Baja, que no trasciende, aunque los casos en este departamento son menores a otros de la provincia, donde sí hay saturación en Cuidados Intensivos.