¿Y tú qué?

Siempre se ha dicho que si a un español le pones una gorra y le das una porra y un pito tienes, sin proponértelo, un pequeño dictador!; ¡anda como Charles Chaplin, aunque él, pese a que era bajito, hizo "el Gran Dictador"! ¡Dulsísimo nombre de Jesús! Creo que "la psicosis" que se está creando/generando con el virus también nos está ganando la batalla mental, al margen de que, de momento, no sepamos cómo atajar la pandemia y sólo actuemos por iniciativa de los propios ciudadanos, que están/estamos demostrando ser más inteligentes, consecuentes y sensatos que nuestros gobernantes, para evitar la propagación del "bichejo".

Es más, me da la sensación de que, partiendo de la base de que la autoridad competente debe hacer cumplir las normas dictadas/promulgadas por alguien que no asumió su responsabilidad y no cogió el toro por los cuernos desde el minuto cero -a saber, el pélvico copión Pedro Sánchez, sólo hay que saber/preguntar de dónde sacó el último discurso que dirigió a la Nación para no decir nada y acojonarnos más todavía, y "el excepcional" Pablo Iglesias, que son capaces de pasarse por el arco del triunfo lo que dice su propio Gobierno sobre el confinamiento/aislamiento de aquellos que han estado en contacto con "infectados" (recordemos que ambos comparten tálamo conyugal con contagiadas/contaminadas/infectadas, uno con Begoña Gómez, la presidenta consorte, y el otro con la ministra Irene Montero)-, por lo que el jodio virus de los cojones campa a sus anchas y no sólo nos está comiendo la tostada, en cuanto a matar a españoles, sino que nos está llevando a extremos insospechados y, en muchos casos, sacando lo peor de nosotros. ¿Será porque llevamos muchos días confinaos/enserraos y nos aburrimos mogollón?¡Y lo que nos queda, porque Sánchez anuncia 15 días más de confinamiento!.

¡Susedió el otro día, concretamente el sábado pasado! Nadie, que yo sepa, ha dicho nada de que se tienen que llevar encima los papeles de propiedad, pasaporte, cartillas veterinarias o cualquier otro documento, para poder sacar a la calle a nuestros animales de compañía y demostrar que son nuestros. ¡Repito, nadie lo ha dicho, ni siquiera el doctor Fernando Simón, que, para no alarmar a la población, nos acojona cada vez que habla!. Hay días que pienso que, como no sabe qué decir, se repite más que el "all i oli" (alioli, para los no nacidos en Benicarló, por ejemplo la novia de la que habla el alcalde covero de Rafal, Manolo Pineda). Creo que los españoles no somos tontos y que, aunque está bien que se nos recuerden las cosas, no hace falta que nos traten como niños de parvulario, porque, como diría mi amigo/hermano ilicitano Manolo Soto, "bastante tengo con lo mío".

¡Mirad!. Quienes me conocéis sabéis que tengo dos perricos -yorkshire terrier-, Chicco (macho) y Mía (hembra), muy "chulicos" ellos, sobre todo la moza coquetona, porque el "jovenzuelo" se ha quedao "siego" -ve vemos que un caballo de cartón dentro de una caja de madera- y tiene problemas de corazón. Y sabéis que el señor Sánchez, lo mismo que su bocachancla Fernando Simón, ha dicho, en repetidas ocasiones, que "podemos bajar nuestras mascotas a la calle" para que hagan sus necesidades; eso sí, cumpliendo con las normas básicas de higiene (recoger las cacas). Después dijeron que no se podía sacar a los perros junto con los de otros vecinos para evitar "chácharas". La autoridad competente valló/encintó zonas ajardinadas para evitar "charletas de corralas/patios de vecinos", por lo menos en Orihuela. Luego se descolgaron con que los perros, que tienen que ir sujetos por sus collares, no pueden alejarse más de cien metros del domicilio del propietario. ¡Qué cruz!.

¡Pues nada, el otro día, el sábado pasao por más señas, dos polis, pararon a mi mujer cuando sacó a los perros y le pidieron los papeles de los animales, amenazándola con multarla si la sorprendían otra vez sin la documentación de los canes. ¡Coño, aunque vayas "uniformao", primero, identifícate -hay mucho mangante suelto- y, segundo, trata a la gente con respeto, rascachán!. Sin embargo, el viernes fui a la farmacia -sabéis que soy diabético y necesito medicación- y me "tropesé" con un "guardia de paisano", sin mascarilla, sin guantes, sin protección. ¿Tú pides papales y -en plan Pablo Iglesias/Pedro Sánchez- te pasas la norma por la entrepierna?. ¡Amos anda, Mari Pili!.