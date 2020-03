El Segura se torna gris en la Vega Baja

Las fuertes precipitaciones que han caído durante la noche han aumentado el caudal del río Segura que se sitúa en cerca de cuatro metros a su paso por Benejúzar o dos por Rojales, aunque está muy lejos del límite para desbordarse. La lluvia sigue cayendo en varios puntos de la comarca, si bien las precipitaciones más intensas se están dando en la zona de la costa, con hasta 40 litros en Torrevieja. El río ha llegado a multiplicar por seis su caudal en las últimas horas con unos 36 metros cúbicos por segundo a las 11 de la mañana, cuando hace 24 horas apenas superaba los seis. Las fuertes lluvias que han caído en la Región de Murcia, con hasta 100 litros por metro cuadrado, están causando ese aumento del caudal al llegar las aguas a su tramo final en la Vega Baja. No obstante, desde la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se asegura que no hay riesgo de desbordamiento.

La imagen más curiosa que está dejando esta gota fría primaveral es el tono grisáceo que ha tomado el río Segura a su paso por la comarca. Los sedimentos acumulados que llegan de aguas arriba están dejando esa tonalidad. El movimiento de los lodos acumulados en el lecho también provoca esa tonalidad más oscura que adquiere el río cuando el caudal baja más rápido.

Algunas carreteras de la Vega Baja han tenido que ser cortadas, como en Los Montesinos o la antigua carretera de La Matanza en Orihuela, que vivió sus peores momentos durante la DANA de septiembre. Afortunadamente, lo de hoy son balsas de agua acumuladas en la zona, que es inundable. Cerca de allí, los problemas vuelven a verse en el polígono industrial Puente Alto, donde la acumulación de agua en los accesos están ocasionando problemas a quienes entran o salen de allí. Hidraqua está actuando en la zona para rebajar el embolsamiento de agua con camiones cuba. Algunas calles del polígono están completamente anegadas.

El edil de Emergencias de Orihuela, Víctor Valverde, tranquiliza sobre la situación creada por estas lluvias primaverales y asegura que "no hay peligro, las lluvias se van a ir yendo a lo largo de la tarde y no tenemos ningún riesgo, salvo estar atentos a la crecida en el Reguerón, donde el agua baja con más caudal por las lluvias en la vecina comunidad murciana, pero no hay que alarmarse porque no hay ningún riesgo de desbordamiento del río".