Tormenta, confinamiento... y un baño en la playa de Los Locos de Torrevieja

Pandemia, confinamiento obligatorio, tormenta, rayos sobre el mar, una temperatura que apenas remonta los 13,5 grados, un chaparrón primaveral (aunque más propio del invierno) que ha dejado más de diez litros por metro cuadrado en una hora... Pero en Torrevieja, siempre "hay gente pa to". La webcam de una de las estaciones pluviométricas del Proyecto Mastral de aficionados a la meteorología ha dejado constancia de ello en imágenes. Y para la posteridad queda ya registrada y difundida esa persona que, sobre las cinco y diez de la tarde de este domingo, aparece tranquilamente como si el estado de alarma, la tormenta y el frío no fueran con ella, dándose un baño en la Playa de Los Locos. No es un "pixel" rebelde de la imagen. La secuencia de vídeo certifica que el chapuzón se ha prologando durante más de seis minutos en una playa que, como todas las demás del municipio, lleva precintada y con prohibición de uso público desde el pasado sábado. Pero ponle precintos al baño cuando uno tiene casa en la playa.

Es un ejemplo insólito de falta de respeto a la cuarentena. Y eso que hoy en Torrevieja se ha notado una paralización absoluta de la actividad en la calle. Quizá la jornada donde ha sido mayor la sensación de soledad en el paisaje urbano desde que comenzó el confinamiento.