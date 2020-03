Multado con 40 euros en Callosa de Segura por no pagar la zona azul en pleno confinamiento

"Hoy he bajado al supermercado a comprar y cuando he pasado junto al coche he visto la multa de 40 euros, no le encuentro sentido que nos confinen en casa y me encuentre esta sanción". José Manuel Gumbao Cuneo, vecino de 51 años de Callosa de Segura, se ha encontrado con una buena sorpresa esta mañana, ya que confiaba en que el servicio de zona azul no estaba en activo desde que se decretó el estado de alarma para prevenir nuevos contagios de coronavirus y desde el miércoles tenía aparcado su coche en zona azul sin pagar el tiquet. Lejos de ser así, el Ayuntamiento de Callosa de Segura ha emitido hoy un comunicado avisando que será el lunes cuando dejará de cobrarse por aparcar en esta zona de aparcamento regulado.

Sin embargo, este vecino ha intentado hoy por todos los medios ponerse en contacto con el Consistorio, sin éxito, y por lo tanto ha tenido que ser la Policía Local la que le informe.

Aún y así, José Manuel teme que no pueda recurrir la sanción, ya que no pagó el tiquet porque en las horas en las que siempre aparca su vehículo en zona azul ya no está activo el servicio. Así las cosas, su vehículo ha estado estacionado desde el miércoles porque debido al confinamiento tenía que permanecer en casa y todavía no termina de creerse que la empresa haya multado conociendo la situación que tiene el país en cuanto a la pandemia. Por ello intentó ayer ponerse en contacto con los funcionarios del Ayuntamiento, y espera que le resuelvan el problema.

Precisamente el Ayuntamiento ha emitido hoy un comunicado avisando que será a partir del lunes el aparcamiento será gratuito, y señalan desde el Consistorio que ha tardado en suspenderse el contrato porque tenían que resolverse antes trámites legales con la empresa concesionaria, alegan.