La policía dobla en un día las sanciones en la Vega Baja por saltarse el confinamiento

La Policía Local de Orihuela multa a un vecino de Orihuela Costa por ir con patines y bastones por la calzada incumpliendo, además, el estado de alarma

Los cuerpos y fuerzas de seguridad se ponen serios por los incumplimientos del confinamiento en los domicilios por la crisis del coronavirus. En un solo día han doblado en la Vega Baja las sanciones a viandantes y conductores que, sin causa justificada, hacían desplazamientos haciendo caso omiso al decreto del estado de alarma. Aunque la mayoría de ciudadanos están respetando el obligatorio confinamiento en las casas, hay algunos que se saltan las medidas impuestas de no salir a la calle si no es por una causa justificada, como ir a trabajar, hacer la compra, ir a la farmacia o a un centro médico. Además, el Gobierno ha modificado el decreto prohibiendo que vaya en un vehículo más de una persona, a excepción de acompañar a un menor, a un mayor, a un discapacitado o a un dependiente, y en esos casos, debe viajar en la parte trasera.

La Policía Local de Orihuela ha identificado a 267 viandantes y a 130 conductores por no tener causa justificada para estar en la calle. Por este motivo, ha impuesto 18 sanciones. Entre los sancionados, un hombre que iba patinando con ayuda de unos bastones por el medio de la calzada en una carretera de Orihuela Costa, como se puede ver en el vídeo. La "broma" le va a salir cara porque, además de no poder justificar la salida de su domicilio, no está permitido circular por ahí con patines. Además, la madrugada del miércoles la Policía Local frustró el robo de un cajero automático con más de 25.000 euros en un salón de juegos de la Urbanización Aguamarina en Orihuela Costa.

En Callosa de Segura, la Policía Local ha interpuesto, hasta el momento, más de una veintena de multas a conductores y viandantes que no han respetado el estado de alarma, estipuladas en el Real Decreto 463/2020. El alcalde de la localidad, Manuel Martínez, ha querido "felicitar a la Policía Local y a la Guardia Civil por el gran trabajo y esfuerzo que están realizando estos días. Y quiero felicitar también a los callosinos que en su gran mayoría están cumpliendo con las recomendaciones". Martínez ha señalado que "la Policía Local está realizando un gran trabajo de control en todos los turnos, y está inspeccionando tanto a conductores como a viandantes para que se cumpla el Real Decreto". Hasta el momento, se han realizado numerosos controles y se han puesto una veintena de multas de 601€. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se cumpla lo estipulado en el Real Decreto, por eso pedimos a la población que por el bien de todos permanezcan en sus casas", ha zanjado el regidor callosino.

Por su parte, en otra localidad de la comarca, en Dolores, la Policía Local ha intensificado los controles en la localidad, con ayuda de la Guardia Civil. Se han instruido un total de 17 denuncias por no respetar las restricciones del estado de alarma. Entre los sancionados, los agentes interceptaron un vehículo con dos pasajeros que deambulaban, sin motivo justificado, por las vías de la localidad. La sorpresa llegó cuando descubrieron que llevaban varios cogollos de marihuana. El conductor dio positivo en el test de drogas. La cuantía total de las denuncias interpuestas al conductor del vehículo puede oscilar entre 1.702 y 61.000 euros. El vehículo fue inmovilizado y retirado con la grúa. Desde la Policía Local de Dolores señalan que "la inmensa mayoría de la ciudadanía de Dolores está cumpliendo perfectamente las restricciones interpuestas, con las excepciones estaremos muy atentos y actuaremos en consecuencia".



Debemos frenar el virus, sobre todo por las personas mayores y las más vulnerables.