Torrevieja y Orihuela imponen un centenar de multas por saltarse las restricciones del estado de alarma

El concejal Federico Alarcón reitera que no se debe salir de casa si no es por causa mayor

El confinamiento obligatorio está siendo cumplido por la mayoría de ciudadanos, aunque hay algunos que se saltan las medidas impuestas de no salir a la calle si no es por una causa justificada, como ir a trabajar, hacer la compra, ir a la farmacia o a un centro médico. En las dos ciudades más grandes de la comarca, Torrevieja y Orihuela, ya se han impuesto más de un centenar de sanciones por incumplir el confinamiento sin causa justificada.



Torrevieja

El concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Torrevieja, Federico Alarcón, informa que desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma ocasionada por el COVID-19, la Policía Local de Torrevieja y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han tramitado casi un centenar de multas a ciudadanos de la localidad por saltarse las restricciones y hacer caso omiso a las exigencias marcadas por el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España.

Alarcón recuerda que estamos en Estado de Alarma en toda España, "por lo que se prohíbe salir de sus viviendas si no es por causa mayor". Los ciudadanos solo podrán salir de sus casas para ir y volver del trabajo, asistir a centros sanitarios, comprar alimentos, medicamentos o productos de primera necesidad, cuidar de personas que lo necesitan por su dependencia y también para ir a entidades financieras o de seguros.

Los perros podrán salir en paseos cortos, solo para cubrir sus necesidades fisiológicas, y sin contacto con otros animales ni personas.

Aunque han desaparecido "los paseos" por las zonas del litoral de Torrevieja todavía se observa a parejas para realizar la salida del perro o la compra. Los supermercados del centro concentran algunas colas pero ya alejadas de la aglomeración del viernes y sábado pasado.

Ayer en la calle Ramón Gallud y hoy en el Paseo de la Libertad la Policía Local ha dispuesto un dispositivo especial para que se cumpla la restricción también entre los conductores. En el paseo de La Libertad el despliegue del Grupo de Refuerzo Operativo ha permitido sancionar a ciclistas y conductores, la mayor parte de origen centroeuropeo. Una pareja británica que ha sido sancionada por circular en bicicleta por el cenrto de Torrevieja ha alegado que iba al supermercado.



Orihuela

En la capital de la Vega Baja la Policía Local ha identificado a 71 viandantes y 48 conductores por no tener causa justificada para estar en la calle. Por este motivo, ha impuesto 11 sanciones.

Entre las excusas que se han encontrado los agentes por parte de los identificados hay para todos los gustos. Desde un ciclista, con su maillot, en bicicleta de montaña que negó estar haciendo deportes y que, por el contrario, acudía a dar de comer a sus gallinas; a quien no se había enterado del estado de alarma. Otros fueron sinceros con lo de ir a ver al novio o novia o volver de estar con la familia, algo que no justifica el salir a la calle en estos difíciles momentos. También quien pasea al perro en pareja o grupo, ya que debe hacerlo una sola persona y durante el tiempo preciso para que pueda hacer sus necesidades la mascota. No vale aquello de irse a dar una vuelta de una hora.

Además, los agentes han tenido que atender el derrumbe de una vivienda en el Barrio de San Pedro, afortunadamente sin heridos, y cuatro accidentes de tráfico. Además, prestaron ayuda a una persona con Alzheimer que andaba perdida por la calle.