El PSOE de Orihuela pide que se recupere la celebración del Salón del Libro Infantil

A las puertas del auditorio de la Lonja, ubicación habitual del Salón del Libro, la edil socialista María García lamentó ayer que "estemos a mitad de marzo y desconocemos que se esté trabajando en la organización de la XII edición del Salón del Libro de la ciudad. García recordó que la ultima edición fue en 2018 y que en 2019 «este evento tuvo que ser aplazado porque coincidía con el Symposio celebrado en la Lonja, y las prioridades del gobierno fueron otras, entonces se pospuso para septiembre pero, tras la elecciones y la DANA no hubo ni tiempo, ni voluntad política para llevarlo a cabo».

La socialista afirmó que desde Educación siempre han sostenido que en 2020 se recuperaría ésta actividad, la más importante de la oferta educativa de Orihuela, «repitiendo la temática de la Ciencia que no se pudo celebrar el año anterior». Sin embargo, ha pasado el mes de febrero, en el que se solía realizar «y lo triste es que no vemos movimiento». La edil aseguró que se hizo una propuesta de gasto en diciembre que quedó sobre la mesa en la Junta de Gobierno y que desde entonces no se ha hecho nada». Para la edil todo son excusas La edil teme que se que se ponga en peligro su continuidad y que por segundo año consecutivo no se celebre esta cita educativa en la que participaban cerca de 20 centros de toda la comarca y más de 5000 escolares. «Quizá es falta de presupuesto o es que no hay interés por parte del concejal o es falta de recursos por parte de la Concejalía, pero tenemos que ser conscientes que los políticos estamos para resolver problemas y no crearlos», zanjó.